Meski Tak Biasa, 5 Gejala Covid Ini Harus Tetap Diwaspadai

(Simon Haroutounian, kepala penelitian klinis di Washington University Pain Center sekaligus tim peneliti dalam studi, menyebut bahwa beberapa infeksi virus memang berkaitan dengan neuropati perifer yaitu mengalami nyeri dan mati rasa. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Sampai saat ini banyak orang yang mengetahui gejala dari covid-19 adalah sakit tenggorokan parah, batuk , hidung tersumbat, demam , dan kelelahan seluruh tubuh. Namun, ada juga orang-orang yang mengalami gejala yang tidak umum. Dan mungkin saja orang akan mengernyitkan dahi kala mendengar gejala tersebut.“Setiap penyakit menular memiliki manifestasi yang umum dan tidak biasa,” ujar Dr Mark Mulligan, spesialis penyakit menular di NYU Langone Health. Gejala yang membingungkan telah menjadi komponen covid-19 sejak dimulainya pandemi. Hilangnya rasa dan bau telah menjadi tanda penyakit yang mengganggu.Melansir dari laman Japan Times, sebuah studi terhadap lebih dari 60.000 orang yang dites positif covid-19 dan melaporkan gejalanya menemukan bahwa sebagian kecil mengalami telinga berdenging, sakit mata, ruam, bilur merah di wajah atau bibir, rambut rontok, dan nyeri sendi yang tidak biasa. Berikut beberapa gejala covid-19 yang dirasa kurang umum dari gejala lainnya.Sel-sel lidah yang sehat dengan cepat mengganti dirinya sendiri. Namun menurut Dr Peter Chin-Hong, seorang spesialis penyakit menular di University of California, San Francisco, bila sel-sel yang lebih tua bertahan dan menumpuk satu sama lain, akan membentuk pertumbuhan berlebihan yang gelap, tebal, dan tidak jelas.Kondisi ini kerap disebut hairy tongue. Bahkan sebelum covid-19, dokter melihat pasien dengan hairy tongue terkait dengan infeksi virus, merokok, penggunaan antibiotik, dan kebersihan yang buruk.Beberapa orang mungkin juga merasakan sensasi terbakar di dalam mulut mereka. Jangan takut, kata Chin-Hong, orang dengan hairy tongue dapat menggunakan pengikis lidah atau sikat gigi untuk menghilangkan sel-sel lidah tersebut, dan mereka dapat memastikan untuk mempraktikkan kebersihan mulut yang baik untuk mencegah penumpukan tambahan.Para peneliti di Universitas Washington di St. Louis menemukan bahwa orang yang dites positif covid-19 kira-kira tiga kali lebih mungkin melaporkan rasa sakit, kesemutan, dan mati rasa di tangan dan kaki mereka dibandingkan mereka yang hasil tesnya negatif. Bagi banyak orang, sensasi kesemutan itu hilang dalam hitungan hari, ujar Dr Kelly Gebo, spesialis penyakit menular di Johns Hopkins Medicine.Sudah diketahui bahwa virus dapat menyebabkan ruam. Bahkan, American Academy of Dermatology Association mengutip benjolan yang gatal, lepuh seperti cacar air, ruam yang membentuk pola berenda pada kulit, dan benjolan yang menonjol sebagai kondisi kulit potensial yang terkait dengan covid-19. Jika mengalami ruam yang menetap setelah sembuh dari covid-19, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit.Segala jenis tekanan fisik atau emosional dapat menyebabkan rambut rontok, jelas Dr Shilpi Khetarpal, dokter kulit di Cleveland Clinic. Jika kamu mengalami gejala ini, jangan panik. Khetarpal menambahkan, “Ini bukan bekas luka. Rambut itu akan tumbuh kembali, hanya butuh waktu.”Para ilmuwan masih berkonflik tentang apa yang menyebabkan "covid toe", ruam dan lepuh seperti radang dingin yang terbentuk di kaki dan jari beberapa orang setelah terinfeksi, menyebabkan jari kaki dan ujung jari menjadi bengkak dan ungu.Salah satu teorinya adalah bahwa orang dengan covid-19 mungkin mengalami penggumpalan mikrovaskular, yang terjadi di pembuluh darah terkecil di tubuh kamu dan menghalangi suplai darah, menyebabkan perubahan warna itu.Pasien yang mengembangkan jari kaki covid biasanya melakukannya selama fase akut infeksi, tambahnya, dan gejalanya cenderung sembuh segera setelahnya. American Academy of Dermatology Association merekomendasikan penggunaan krim hidrokortison untuk mengobatinya.