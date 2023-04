1. Membantu fungsi tiroid

(Asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan risiko seseorang menderita penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit ginjal. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Tetap terhidrasi

3. Memperbaiki gejala cystic fibrosis

Bila terlalu banyak garam

- Peningkatan retensi air. Jika makan terlalu banyak garam, ginjal mungkin tidak dapat menyaring kelebihan natrium dari aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan retensi air dan kembung.

- Tekanan darah tinggi. Garam yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah.

- Haus. Makanan yang tinggi garam dapat membuat merasa haus di kemudian hari, karena tubuh ingin memperbaiki ketidakseimbangan antara kadar air dan natrium.

Efek jangka panjang

- Peningkatan risiko kesehatan kardiovaskular. Risiko penyakit jantung lebih tinggi ketika diet tinggi sodium disertai dengan diet rendah potasium. - Risiko lebih tinggi osteoporosis. Semakin banyak garam yang dimakan, semakin banyak kalsium yang hilang dari tubuh melalui buang air kecil. Dan, jika tidak memiliki cukup kalsium dalam makanan, tubuh akan mengambilnya dari tulang. Akibatnya bisa meningkatkan risiko osteoporosis. - Berpotensi kanker perut, hal ini disampaikan oleh penelitian yang diterbitkan pada Maret 2022 di World Journal of Gastroenterology.

(TIN)

Sayur akan sangat hambar tanpa garam. Garam atau natrium klorida, adalah mineral yang sangat penting bagi kesehatan manusia.Sebagian besar garam yang dikonsumsi orang berasal dari air laut yang menguap atau ditambang dari dalam bumi, menurut Harvard School of Public Health.Bagi sebagian orang, garam tidak lebih dari bahan masakan favorit mereka. Tapi garam tidak hanya menambah rasa pada makanan.Tubuh membutuhkan garam, dan garam memainkan peran penting dalam mengawetkan makanan, karena bakteri tidak dapat hidup di lingkungan yang tinggi garam. Melansir dari Everyday Health, berikut fungsi garam untuk kesehatan Tiroid memainkan peran penting dalam metabolisme. Tetapi agar tiroid berfungsi dengan baik, tubuh membutuhkan mineral yodium, yang ditemukan di banyak makanan. Menurut National Institutes of Health (NIH), kekurangan yodium mencegah tubuh kamu memproduksi cukup hormon tiroid.Gejala defisiensi meliputi pembesaran tiroid, sembelit, kesulitan berpikir, kelelahan, dan kepekaan terhadap dingin. Mengonsumsi garam beryodium dalam makanan dapat membantu fungsi tiroid dengan baik, menurut Harvard School of Public Health.Natrium juga meningkatkan tingkat hidrasi yang sehat dan keseimbangan elektrolit, yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik.Sel, otot, dan jaringan membutuhkan air, dan garam membantu bagian tubuh ini mempertahankan jumlah cairan yang tepat, menurut Mayo Clinic. Diet yang terlalu rendah natrium dapat meningkatkan risiko dehidrasi.Orang yang hidup dengan cystic fibrosis kehilangan lebih banyak garam dalam keringatnya. Mereka membutuhkan lebih banyak air dan garam dalam makanannya untuk menghindari dehidrasi, menurut Cystic Fibrosis Foundation.Jika kamu mengalami kondisi ini, konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui berapa banyak garam yang kamu butuhkan setiap hari berdasarkan tingkat aktivitas.Mengonsumsi makanan tinggi garam dalam jangka waktu lama dapat membuat kamuberisiko mengalami kondisi kesehatan tertentu.Ingat, sebaiknya perhatikan jumlah garam dalam diet kamu, seperti yang direkomendasikan oleh Pedoman Diet untuk Orang Amerika. Atau, anjuran konsumsi garam dalam sehari adalah 2000 mg natrium. Konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh atau 5 gram.Tapi jangan menghindari garam sepenuhnya, karena mineral ini berperan penting dalam fungsi tubuh. Kamu membutuhkan setidaknya 500 mg sodium per hari, menurut American Heart Association (AHA).