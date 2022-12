Tak Perlu Minum 8 Gelas Sehari? Ini Kata Ilmuwan Jumlah Air yang Sempurna

(Sejauh ini, para peneliti tetap mengukur berapa banyak air yang benar-benar dikonsumsi orang setiap hari, pergantian air masuk dan keluar tubuh, dan faktor utama yang mendorong pergantian air. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Anjuran untuk minum delapan gelar per hari tentu sering kita dengar. Namun ternyata, para ilmuwan menyatakan bahwa jumlah tersebut kemungkinan terlalu tinggi untuk kebutuhan kita. Hal ini mengingat berkisar setengah dari asupan air harian berasal dari makanan.Dengan begitu, para peneliti tersebut nemperkirakan tubuh kita hanya membutuhkam berkisar 1,3 sampai 1,8 liter per hari.Kini, lebih dari 90 ilmuwan di seluruh dunia berkolabirasi untuk mengukut pergantian air menggunakan teknik yang berbeda. Mereka menyurvei 5.604 orang berusia antara 8 hari dan 96 tahun dari 23 negara berbeda.Peserta meminum sejumlah air yang telah diperkaya dengan unsur deuterium, yang ditemukan secara alami dalam tubuh manusia dan sama sekali tidak berbahaya. Mereka mengukur tingkat hilangnya deuterium dari tubuh, yang mengungkapkan seberapa cepat air dalam tubuh berubah.Analisis yang diterbitkan dalam jurnal Science mengungkapkan mereka yang tinggal di lingkungan panas, lembap, di dataran tinggi, atlet, wanita hamil, dan menyusui membutuhkan lebih banyak air karena pergantian mereka lebih tinggi.Profesor John Speakman, salah satu penulis dari University of Aberdeen, mengatakan, perputaran air tidak sama dengan kebutuhan air minum."Bahkan jika pria berusia 20-an memiliki pergantian air rata-rata 4,2 liter per hari, dia tidak perlu minum 4,2 liter air setiap hari," ujarnya, seperti yang telah dilansir dari Daily Mail.Berkisar 15 persen dari nilai ini mencerminkan pertukaran air permukaan dan air yang dihasilkan dari metabolisme . Asupan air yang dibutuhkan sebenarnya berkisar 3,6 liter per hari.Pasalnya sebagian besar makanan juga mengandung air, sejumlah besar air disediakan hanya dengan makan. Studi ini menunjukkan bahwa saran umum di mana kita semua harus minum delapan gelas air mungkin terlalu tinggi untuk kebanyakan orang dalam kebanyakan situasi.Minum delapan gelas yang disarankan mungkin tidak berbahaya, jelasnya, tetapi juga tidak diperlukan dalam banyak keadaan. Perhitungan menunjukkan bahwa pria paruh baya mungkin perlu minum berkisar 1,6 hingga 1,8 liter per hari dan wanita pada usia yang sama berkisar 1,3 hingga 1,4 liter.Untuk orang berusia delapan puluhan, kemungkinan turun menjadi berkisar 1,1 liter per hari. Semua itu sangat bergantung pada jenis makanan apa yang mereka makan.Jika mereka minum banyak sup, misalnya, mereka perlu minum lebih sedikit. Minuman seperti teh, kopi, minuman bersoda, dan jus buah juga diperhitungkan dalam total harian.Tetapi ada juga hal-hal lain di dalamnya yang mungkin tidak sehat. Rekan penulis Dale Schoeller, dari University of Wisconsin-Madison, mengatakan, "Ilmu pengetahuan tidak pernah mendukung delapan gelas sebagai pedoman yang tepat."Sejauh ini, para peneliti tetap mengukur berapa banyak air yang benar-benar dikonsumsi orang setiap hari, pergantian air masuk dan keluar tubuh, dan faktor utama yang mendorong pergantian air.Itu terjadi setelah dokter mengklaim legenda Kung fu, Bruce Lee meninggal karena kemungkinan terlalu banyak minum air. Aktor seni bela diri dan ikon Hollywood ini meninggal pada usia 32 tahun, pada tahun 1973.Dokter memutuskan kematiannya karena pembengkakan otak, yang disalahkan karena dia meminum obat penghilang rasa sakit.Peneliti meninjau bukti memutuskan bahwa Bruce kemungkinan meninggal karena hiponatremia (gangguan elektrolit). "Dengan kata lain, karena adanya ketidakmampuan ginjal untuk mengeluarkan kelebihan air membunuh Bruce Lee," tulis para ahli di Jurnal Ginjal Klinis.