Manfaat Jus Wortel, Bisa Mencegah Berbagai Jenis Kanker

Jakarta: Jus menjadi salah satu minuman yang populer. Salah satunya cold pressed juice yang kini menjadi pilihan dari para pencinta gaya hidup sehat karena kandungan nutrisi dari buah dan sayur cenderung tidak berkurang.



Wortel menjadi salah satu bahan yang umum dijadikan jus. Sebab rasanya yang cocok dipadukan dengan buah atau sayuran lain.



Mengonsumsi jus wortel, memiliki berbagai manfaat kesehatan. Dilansir dari Medical News Today, berikut ini adalah berbagai manfaat kesehatan dari jus wortel:

1. Mencegah kanker perut

Wortel mengandung antioksidan, yang mungkin menjelaskan perannya dalam pencegahan kanker. Dalam sebuah tinjauan studi, peneliti menguji efek makan wortel terhadap risiko seseorang terkena kanker perut.



Para peneliti mengaitkan makan wortel dengan risiko 26 persen lebih rendah terkena kanker perut. Namun, mereka tidak merinci berapa banyak wortel yang dibutuhkan seseorang untuk mengurangi risiko kanker perut.

2. Mencegah leukimia

Meskipun masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengonfirmasi ini, jus wortel memiliki potensi dalam pengobatan leukimia. Dalam sebuah penelitian, peneliti mengamati efek ekstrak jus wortel pada sel leukemia.



Ekstrak jus wortel menyebabkan sel leukemia merusak diri sendiri dan menghentikan siklus selnya. Meskipun tidak mungkin menjadi pengobatan mandiri untuk leukemia, wortel mungkin merupakan pilihan makanan yang baik untuk orang dengan kondisi ini.

3. Mencegah kanker payudara

Sebuah studi tahun 2012 pada wanita yang selamat dari kanker payudara mengamati efek jus wortel pada kadar karotenoid, penanda stres oksidatif, dan penanda peradangan dalam darah.



Stres oksidatif terjadi ketika radikal bebas penyebab penyakit melebihi jumlah antioksidan dalam tubuh, meningkatkan risiko kanker tertentu, dan kondisi kesehatan lainnya. Para peneliti melaporkan bahwa kadar karotenoid yang lebih tinggi dalam darah dikaitkan dengan risiko kembalinya kanker payudara yang lebih rendah.

4. Mencegah penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)

Jus wortel kaya vitamin C. Pada 2016, para peneliti mengeksplorasi hubungan antara asupan vitamin C makanan dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) pada orang dewasa di Korea Selatan yang berusia 40 tahun atau lebih.



Para peneliti menemukan bahwa mereka yang memiliki PPOK secara signifikan memiliki asupan nutrisi yang lebih rendah dan jus wortel bisa berfungsi untuk menjadi penggantitnya. Ini karena jus wortel mengandung karoten, kalium, vitamin A dan vitamin C.

