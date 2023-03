Wow, 6 Kebiasaan Kecil Ini Bisa Mengungkap Kepribadian Kamu

1. Cara berjalan

(Penelitian yang tercatat di American Psychological Association (APA) tahun 2000 menyebutkan bahwa jabat tangan yang tegas berhubungan erat dengan kepribadian ekstrover dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Jabat tangan

3. Mengigit kuku

4. Tulisan tangan

5. Pilihan sepatu

6. Gaya selfie

(TIN)

Umumnya, kepribadian seseorang bisa dilihat dari tes kepribadian. Tapi ternyata, orang bisa juga menunjukkan siapa mereka dengan cara yang sangat halus melalui kebiasaan mereka. Ya, sesimpel itu! Mungkin kamu tidak sadar dengan apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari.Enggak percaya? Yang harus kamu tahu adalah mengerti makna setiap kebiasaan kecil yang sering dilakukan oleh orang lain.Nah, dari situ, kamu akan bisa menilai seperti apa orang yang ada di hadapanmu meskipun tidak terlalu mengenalnya. Berikut beberapa kebiasaan umum yang bisa mengungkap kepribadian seseorang.Pakar bahasa tubuh Patti Wood memberi tahu bahwa cara jalan seseorang mengungkapkan kepribadian kamu. Jika sikap badan biasanya maju dan langkahnya cepat, kamu sangat produktif dan sangat logis.Orang-orang mengagumi kamu karena itu, tetapi kamu mungkin terlihat sedikit dingin dan kompetitif. Jika berjalan dengan dada ke depan, bahu ke belakang, dan kepala terangkat tinggi, kamu itu menyenangkan, karismatik, dan mahir secara sosial, meskipun mungkin cenderung menjadi sorotan.Jika sikap badan melebihi kaki, bukan ke depan atau ke belakang, kamu lebih tertarik pada orang daripada tugas dan lebih fokus pada kehidupan pribadi daripada karier. Terakhir, jika jari kaki ringan saat berjalan dan mata terpaku ke lantai, kemungkinan besar kamu tertutup dan sopan.Sebuah studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa cara berjabat tangan dapat mengubah kesan orang terhadap kamu. Dalam eksperimen tersebut, juri dilatih untuk menilai delapan karakteristik jabat tangan: kelengkapan genggaman, suhu, kekeringan, kekuatan, durasi, kekuatan, tekstur, dan kontak mata.Hasilnya menunjukkan bahwa peserta dengan jabat tangan yang lebih kuat menggambarkan diri mereka lebih ekspresif secara emosional, ekstrover, dan positif daripada yang lain. Lebih percaya diri dan tidak terlalu cemas secara sosial. Mereka yang cengkeramannya lebih longgar lebih pemalu dan neurotik.Dalam sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry , para peneliti menganalisis kepribadian orang-orang dan kemudian memfilmkannya saat mereka berada dalam situasi yang sangat membuat frustrasi, santai, atau membosankan.Orang-orang yang secara kompulsif menarik-narik rambut mereka atau menggigiti kuku mereka, dinukil laman Reader's Digest, cenderung perfeksionisme, dan tindakan mereka adalah hasil dari upaya menghilangkan kebosanan, kejengkelan, dan ketidakpuasan. Karena merasa lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali, perilaku berulang terbukti menghibur.Master grafolog Kathi McKnight memberi tahu bahwa pakar tulisan tangan dapat mendeteksi lebih dari 5.000 ciri kepribadian dari coretan. Orang yang menulis besar, misalnya, berorientasi pada orang dan mencari perhatian, sedangkan orang dengan tulisan tangan kecil adalah orang yang introvert dan mampu berkonsentrasi penuh.Menulis dengan sedikit miring ke kanan berarti ramah dan impulsif, kemiringan kiri berarti pendiam dan individualistis. Tidak ada kemiringan menunjukkan bahwa kamu logis dan pragmatis.Terakhir, tulisan tangan dengan tekanan berat menunjukkan bahwa kamu memiliki emosi yang kuat dan cepat bereaksi, tetapi tekanan ringan menyiratkan kemudahan dan kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Research in Personality menunjukkan bahwa orang dapat membaca kepribadian seseorang melalui pemilihan alas kaki. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang memakai sepatu yang nyaman cenderung relatif menyenangkan.Ankle boots umumnya dikenakan oleh mereka yang lebih agresif. Mengenakan sepatu yang tidak nyaman menyiratkan kamu adalah orang yang lebih tenang, sedangkan mereka yang memiliki alas kaki baru dan terawat memiliki kepribadian yang lebih cemas atau melekat.Dalam sebuah studi tahun 2015 dari Nanyang Technological University di Singapura, para peneliti menganalisis 123 selfie yang diambil dari situs media sosial China yang populer. Setiap orang kemudian menyelesaikan kuesioner kepribadian.Para peneliti menemukan bahwa orang yang lebih menyenangkan cenderung memotret dari bawah; tipe teliti cenderung mengungkapkan ruang pribadi di latar belakang. Orang yang menampilkan ekspresi positif (tersenyum, tertawa) lebih terbuka terhadap pengalaman baru, sedangkan wajah bebek mengungkapkan kepribadian yang lebih neurotik.