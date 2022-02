Varian BA.2 Bisa Menginfeksi Walau Sudah Vaksinasi Lengkap dan Bisa Berulang

(Studi tersebut menunjukkan bahwa infeksi ulang dapat terjadi pada orang yang baru saja pulih dari BA.1, tetapi itu sangat jarang. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bagaimana dengan risiko infeksi ulang?

(TIN)

Menurut studi awal dari Inggris dan Denmark, BA.2 berkisar 30 persen lebih mudah menular daripada varian Omicron asli, BA.1. Dan menurut WHO, saat ini BA.2 menjadi penyebab berkisar satu dari lima kasus covid-19 di seluruh dunia.Bahkan ketika kasus covid-19 telah menurun di seluruh dunia, proporsi relatif kasus yang disebabkan oleh BA.2 telah meningkat.Seperti strain BA.1, BA.2 juga memiliki fitur yang membantunya lolos dari beberapa kekebalan dari vaksin dan dari sebagian besar perawatan antibodi monoklonal, meskipun booster baru-baru ini meningkatkan perlindungan pribadi dan pil antivirus masih diharapkan bekerja melawan subvarian ini.Sekarang studi baru memberikan beberapa kepastian bahwa sementara BA.2 mungkin menyalip 'sepupu jauh' secara genetik, kemungkinan tidak akan menyebabkan lebih banyak rawat inap dan kematian.Melansir dari laman CNN, banyak negara seperti AS, Inggris, dan Denmark, BA.2 telah mencapai gundukan kecepatan yang ditinggalkan oleh BA.1, yang sudah sangat menular."Begitu cepat setelah puncak BA.1 awal sehingga banyak orang yang divaksinasi atau booster mendapat Omicron, dan sekarang mereka memiliki antibodi yang relatif tinggi, menetralkan antibodi yang akan melindungi terhadap infeksi," jelas Angela Rasmussen, ahli virus di Organisasi Penyakit Menular dan Vaksin di Universitas Saskatchewan di Kanada.Perlu diketahui, terkait dengan lebih dari 95 ribu tes positif covid-19 . Dan, orang yang dirawat di rumah sakit kira-kira sama, yakni 3,6 persen orang diduga terinfeksi BA.2 sedangkan 3,4 persen dari mereka dengan tanda-tanda infeksi yang disebabkan oleh BA.1.Dan menurut peneliti, hal-hal yang mungkin memengaruhi risiko seseorang terkena penyakit parah, seperti usia yang lebih tua.Namun, mereka tidak menemukan perbedaan risiko rawat inap antara orang yang terinfeksi BA.1 dan mereka yang terinfeksi BA.2. Kira-kira seperempat orang yang dirawat di rumah sakit dengan infeksi BA.1 dan BA.2 telah divaksinasi lengkap.Studi baru kedua, dari Statens Serum Institut Denmark, negara yang setara dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, melihat risiko infeksi ulang dengan BA.2.Biasanya terjadi setelah pemulihan dari infeksi covid-19 yang disebabkan oleh varian terbaru lainnya, termasuk Delta dan BA.1. Studi ini menemukan bahwa orang yang baru saja mengalami infeksi covid-19 yang disebabkan oleh Omicron atau Delta dapat terinfeksi ulang oleh subvarian BA.2 yang muncul.Tapi kasus seperti itu tampaknya jarang terjadi, kebanyakan menimpa mereka yang tidak divaksinasi dan mengakibatkan sebagian besar penyakit ringan. Infeksi BA.2 saat ini menjadi penyebab dominan covid-19 di Denmark. Itu menyalip BA.1 selama minggu kedua Januari di sana.Mereka menemukan total 263 infeksi ulang, dengan 190 di antaranya disebabkan oleh varian BA.2. Dalam 140 kasus, orang tersebut terinfeksi ulang oleh BA.2 setelah infeksi yang disebabkan oleh varian Delta.Ada 47 kasus di mana orang pertama kali terinfeksi oleh BA.1 (varian Omicron asli) diikuti oleh subvarian BA.2. Dan sebagian besar individu yang terinfeksi ulang masih muda, di bawah usia 20 tahun.Tak satu pun dari individu yang terinfeksi ulang berusia di atas 40 tahun dan hampir semua tidak divaksinasi.Untuk sebagian besar, infeksi ulang ringan; 28 orang tidak memiliki gejala atau gejala ringan. Lima orang mengalami gejala yang ditandai sebagai sedang, mirip dengan gejala seperti flu. Tidak ada rawat inap atau kematian yang dilaporkan di antara individu yang terinfeksi ulang.Studi tersebut menunjukkan bahwa infeksi ulang dapat terjadi pada orang yang baru saja pulih dari BA.1, tetapi itu sangat jarang.Dan dalam semua kasus itu, itu tidak parah. Artinya, meskipun infeksi ulang BA.2 adalah risiko, risikonya relatif kecil terhadap seluruh populasi.