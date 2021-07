3 Berita Terpopuler Gaya: Vaksin yang Memiliki Efek Lebih Berat Hingga Cara Chicco Jerikho Dapatkan Breaktime

1. Di Antara Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer Manakah Vaksin yang Memiliki Efek Lebih Berat?

Efek simpang adalah efek yang menyimpang, yaitu efek yang tidak lazim terjadi. Dilansir dari WHO, kemungkinan munculnya efek samping setelah vaksinasi berbeda sesuai jenis vaksin covid-19 Masih dari laman WHO, efek samping vaksin covid-19 yang dilaporkan sebagian besar berupa gejala ringan hingga sedang dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Efek sampingnya meliputi demam, keletihan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingindiare, dan nyeri pada bagian yang disuntik.Lalu, vaksin mana yang memiliki efek yang lebih berat? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 17 Juli 2021:Saat ini ada berbagai jenis vaksin covid-19 yang digunakan di Indonesia. Mulai dari Sinovac, AstraZeneca, Novovax, Sinopharm, dan yang terbaru ada Moderna. Beberapa waktu mendatang juga Indonesia kembali akan mendatangkan vaksin Pfizer.Namun sayangnya, banyak orang yang memilih-milih jenis vaksin tertentu. Mereka menganggap jenis vaksin tertentu itu bisa memiliki efek yang lebih berat dari vaksin jenis lainnya. Sejak dulu kala, mengonsumsi herbal atau jamu telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Namun, budaya minum jamu sempat menurun di masyarakat, terutama di kalangan anak muda.Memasuki masa pandemi covid-19, popularitas jamu dan produk-produk herbal kembali mengalami kenaikan. Minum jamu menjadi salah satu upaya pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan covid-19 di masyarakat untuk menjaga imun tubuh tetap prima. Pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Chicco Jerikho untuk bisa mendapatkan breaktime, atau sekadar mengatur waktu berkualitas bersama pasangan dan keluarganya.Pandemi dianggap telah memengaruhi kualitas waktunya bersama pasangan. Terlebih akhir-akhir ini ia dan istri, Putri Marino sedang fokus pada beberapa proyek film dan sibuk dengan rutinitas work from home.