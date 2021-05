3 Berita Terpopuler Gaya: Manfaat Vitamin K Hingga Fakta seputar Diabetes

1. Masalah Kulit tak Kunjung Reda? Cobalah Konsumsi Vitamin K

Berbagai vitamin dibutuhkan oleh tubuh. Diantara banyak vitamin yang berguna untuk tubuh ada juga vitamin K. Vitamin K juga sangat penting dalam membantu proses pembekuan darah tubuh. Artinya, ia mampu membantu tubuh menyembuhkan luka, memar, dan area yang terkena operasi.Fungsi dasar vitamin K juga dianggap membantu kondisi kulit tertentu, seperti stretch mark, pembuluh darah laba-laba, bekas luka, flek hitam dan lingkaran membandel di bawah mata.Melansir Healthline, vitamin K dapat ditemukan di berbagai macam krim topikal untuk kulit, dan dapat membantu merawat berbagai kondisi kulit.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 18 Mei 2021:Menurut University of Florida, kekurangan vitamin K jarang terjadi di Amerika Serikat. Nah, orang dewasa biasanya membutuhkan antara 90 hingga 120 ug per hari. Kamu bisa menambah asupan vitamin K dengan makanan seperti kubis, bayam, selada, dan kacang hijau.Selengkapnya klik di sini Ketika hamil, banyak perubahan dan keluhan yang terjadi pada tubuh perempuan. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh para ibu adalah kembung. Dikutip dari Medical News Today, salah satu kemungkinan penyebab kembung selama kehamilan adalah fluktuasi hormonal.Selengkapnya klik di sini Diabetes merupakan salah satu penyakit yang memiliki banyak mitos terkait informasinya. Untuk itu, kamu perlu hati-hati dengan informasi yang beredar agar penanganannya tidak salah. Dr. Suharko Soebardi, SpPD - KEMD, Internist JEC Eye Hospitals and Clinics membagikan beberapa mitos dan fakta yang umum dibicarakan orang Indonesia.Selengkapnya klik di sini