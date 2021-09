Tidak Hanya untuk Spa, Inilah 7 Manfaat Air Mentimun

1. Membuat tubuh terhidrasi

2. Membantu menurunkan berat badan

3. Memberikan antioksidan

4. Dapat membantu mencegah kanker

(Di dalam mentimun banyak terkandung kalium. Zat ini merupakan elektrolit yang membantu mengatur jumlah natrium (kandungan dalam garam) yang ditahan oleh ginjal. Dengan kata lain, kalium bertanggung jawab atas terkontrolnya tekanan darah seseorang. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

5. Menurunkan tekanan darah

6. Mendukung kulit yang sehat

7. Meningkatkan kesehatan tulang

Cara buat air mentimun

Cara membuat:

(TIN)

Menjadi sehat tak melulu harus mengonsumsi obat-obatan atau vitamin dengan harga melambung. Bahan yang dibeli di pasar pun bisa memberi khasiat untuk tubuh . Mentimun misalnya, harga sangat bersahabat, bisa didapat di mana dan kapan saja (tidak bergantung musim).Ya, kalau biasanya mentimun dipakai untuk kecantikan, kini, bisa diolah untuk menjadi minuman sehat dan menyegarkan di rumah. Berikut tujuh manfaat air mentimun bagi tubuh menurut Healthline:Tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa air. Itulah mengapa American Academy of Family Physicians menyarankan agar minum enam hingga delapan gelas per hari. Nah, kalau minum air putih bosan, kamu bisa menggantinya dengan air mentimun.Air mentimun dapat membantu mengurangi beberapa kalori serius dari diet, lho. Tetap terhidrasi juga membantu kamu merasa kenyang. Terkadang tubuh mengacaukan rasa haus dengan rasa lapar.Kamu mungkin merasa lapar, padahal sebenarnya haus. Apa bedanya? Ambil segelas tinggi air mentimun dan minum. Jika rasa lapar hilang setelah minum, artinya kamu haus. Namun, bila kamu masih lapar setelah minum, artinya kamu lapar.Merupakan zat yang membantu mencegah dan menunda kerusakan sel akibat stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Stres oksidatif dapat menyebabkan kondisi kronis seperti, kanker, diabetes, penyakit jantung, Alzheimer, dan degenerasi mata.Penelitian telah menunjukkan bahwa antioksidan mungkin dapat membalikkan atau menghentikan kerusakan. Mentimun kaya akan vitamin C, beta karoten, mangan, molibdenum, beberapa antioksidan flavonoid.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mentimun dapat membantu dalam memerangi kanker . Satu studi di Journal of Cancer Research menyarankan bahwa diet flavonoid fisetin, yang ditemukan dalam mentimun, dapat membantu memperlambat perkembangan kanker prostat.Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi adalah terlalu banyak garam (natrium) dan terlalu sedikit kalium dalam makanan. Kelebihan garam menyebabkan tubuh menahan cairan, yang meningkatkan tekanan darah.Kalium adalah elektrolit yang membantu mengatur jumlah natrium yang ditahan oleh ginjal. Minum air mentimun membantu tubuh mendapatkan lebih banyak potasium, berpotensi membantu menurunkan tekanan darah.Air mentimun dapat membantu menenangkan kulit dari dalam ke luar. Mentimun juga tinggi asam pantotenat atau vitamin B-5, yang telah digunakan untuk mengobati jerawat. Satu cangkir irisan mentimun memiliki berkisar lima persen dari nilai harian vitamin B-5 yang direkomendasikan.Mentimun mengandung vitamin K yang tinggi. Faktanya, satu cangkir irisan mentimun memiliki berkisar 19 persen dari nilai harian yang direkomendasikan.Tubuh kamu membutuhkan vitamin K untuk membantu membentuk protein yang dibutuhkan untuk membuat tulang dan jaringan yang sehat serta membantu pembekuan darah dengan baik.Bahan-bahan:8 gelas air2 buah mentimun, iris tipis½ sdt garam laut1. Tambahkan irisan mentimun dan garam ke dalam teko besar atau stoples2. Tuangkan air dan aduk rata tutup dan dinginkan setidaknya selama empat jam atau semalaman simpan air dalam lemari es3. Sajikan dengan atau tanpa es minum dalam 3 hariSekarang tak perlu lagi minuman sehat yang mahal. Selain mudah dibuat, kita juga dapat minum air mentimum kapan saja. Dan sudah pasti sehat!