Waspada, 6 Tempat Ini Bisa Sebabkan Terjangkit Covid-19

1. Restoran

(Tetap gunakan masker karena dapat menurunkan risiko tertular covid-19 di gym. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Pusat kebugaran

3. Transportasi

4. Pantai dan kolam renang

5. Acara olahraga, festival, dan keagamaan

6. Pertemuan sosial dalam ruangan

(TIN)

Tepat ketika seseorang merasa aman untuk melepaskan masker dan mulai kembali normal, tingkat covid-19 meroket lagi. Dan kali ini karena varian Omicron yang sangat menular dan sepupunya, Omicron BA.2. Hanya saja infeksi tampak lebih ringan, setidaknya bagi mereka yang divaksinasi dan sudah mendapat booster.Tentu saja, selain belum divaksinasi lengkap, beberapa tempat menimbulkan risiko lebih tinggi daripada yang lain. Secara umum, titik panas infeksi cenderung berada di lingkungan dalam ruangan dengan aliran udara segar yang terbatas.Di mana sejumlah besar orang berkumpul selama lebih dari 10 menit interaksi dan di mana sulit untuk menjaga jarak fisik.Hal tersebut dijelaskan Boris Lushniak, MD, dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Maryland di Baltimore, sebagaimana yang telah dikutip dari Reader's Digest.Terlepas dari varian covid-19 restoran akan selalu menjadi, 'titik panas' untuk penularan virus. Tempat-tempat ini sangat berisiko karena orang biasanya tidak memakai masker, dan cenderung melakukan percakapan tatap muka dalam jarak dekat di ruang tertutup dengan kualitas udara yang buruk.Layar plastik di antara meja di restoran juga tidak terlalu membantu, menurut penelitian dari Environmental Modeling Group. Kecuali jika layar dirancang khusus untuk bekerja dengan aliran udara, kemungkinan besar tidak akan mengurangi paparan partikel aerosol yang lebih kecil yang dapat dengan mudah bergerak di sekitar layar.Restoran pasti akan lebih aman jika semua staf dan pengunjung diharuskan menunjukkan bukti vaksinasi. Terlepas dari itu, pemakaian masker harus tetap dilakukan sampai kamu duduk di meja.Banyak gym dan pusat kebugaran yang masih menjadi hot spot dari covid-19. Sebagian besar karena ventilasi yang tidak memadai, ukuran kelas yang besar, dan intensitas latihan.“Faktor risiko terpenting di gym adalah olahraga berat dan pernapasan, karena kamu dapat mengeluarkan lebih banyak partikel pernapasan selama latihan intens. Bahkan, kala seseorang merasa baik-baik saja yang kemudian partikel pernapasan dihirup orang lain.Bila kamu memutuskan untuk berolahraga di dalam ruangan, pilih gym dengan bijak. Tetap gunakan masker, karena dapat menurunkan risiko tertular covid-19 di gym dan mempraktikkan jarak sosial dari orang lain.Kapal pesiar dan pesawat terbang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena dan menyebarkan covid-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) baru-baru ini merevisi panduan covid-19 untuk perjalanan kapal pesiar.Sekarang, kapal pesiar yang beroperasi di perairan AS dapat memilih untuk berpartisipasi dalam Program CDC covid-19 untuk Kapal Pesiar, yang mengharuskan jalur pelayaran yang berpartisipasi untuk melaporkan klasifikasi status vaksinasi untuk setiap pelayaran.Selain mandat masker, CDC juga merekomendasikan agar pelancong domestik menunda perjalanan jika mereka tidak sepenuhnya divaksinasi, memiliki covid-19 dan belum mengakhiri isolasi, memiliki kontak dekat dengan seseorang dengan covid-19 , atau sedang menunggu untuk hasil tes covid-19.Kata kuncinya ramai. Walaupun pantai dan kolam memungkinkan aliran udara lebih banyak daripada lingkungan dalam ruangan, para ahli percaya bahwa partikel virus masih dapat berpindah dari orang yang terinfeksi ke orang lain di dekatnya, terutama di tempat-tempat di mana orang berlama-lama berjam-jam. Risiko bergantung pada seberapa ramai tempat-tempat ini.Menurut sebuah penelitian di JAMA Network Open, 528 pertandingan sepak bola NFL dan NCAA yang membatasi kehadiran langsung selama musim 2020-21 tidak terkait dengan peningkatan kasus covid-19 di masyarakat.Mirip dengan situasi pantai dan kolam renang, arena olahraga luar ruangan diyakini lebih aman daripada dalam ruangan, namun risikonya nyata, penggemar berteriak, bernyanyi, dan bernyanyi, duduk berdekatan.Selain itu bepergian dari luar area, dan berbagi makanan dan barang-barang pribadi seperti pembuat kebisingan dengan orang lain. Semua faktor risiko penyebaran covid-19. Dan itu semua bergantung seberapa besar teater atau tempatnya.Berkumpul dengan teman dan keluarga yang tidak divaksinasi yang tidak tinggal bersama masih dilarang oleh CDC, terutama jika berada di dalam ruangan. Karena covid-19 menyebar melalui tetesan kecil di udara, hanya dengan melakukan kontak dekat dengan orang yang menular dapat meningkatkan risiko infeksi, bahkan jika mereka tidak menunjukkan gejala.“Jika ada satu atau lebih orang yang menularkan penyakit di pertemuan dalam ruangan, risiko penyebaran covid-19 tinggi.Yang harus diingat, setiap tempat ramai di mana orang tidak memakai masker masih menjadi tempat yang panas, termasuk rumah kita sendiri. Jarak fisik, penggunaan masker , dan sering mencuci tangan perlu menjadi bagian dari budaya kita dalam waktu dekat.