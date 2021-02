5 Perubahan Pola Makan yang Harus Dilakukan Wanita di Atas 50 Tahun

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Seiring bertambahnya usia, tubuh wanita mengalami banyak perubahan eksternal dan internal. Setelah mencapai angka 50, metabolisme kamu mulai menurun. Kamu memasuki masa menopause, kehilangan massa otot, dan menjadi lebih rentan untuk mengembangkan masalah kesehatan kronis.



Untuk mengatasi semua masalah kesehatan dan tetap bugar, kamu perlu menyesuaikan pola makan dengan kebutuhan tubuh. Pada tahap kehidupan ini, sangatlah penting untuk lebih selektif tentang pilihan makanan, karena apa yang kamu taruh di piring mencerminkan tubuh dan kulitmu.



Nutrisi yang baik sangat penting sepanjang umur, tetapi sekitar dan setelah usia 50 tahun itu jauh lebih penting. Melansir E Times, berikut adalah perubahan pola makan yang perlu dilakukan setiap wanita di usia 50-an:

1. Protein untuk menjaga kesehatan otot

Usia tua juga diiringi dengan hilangnya massa otot. Data menunjukkan bahwa massa otot menurun sekitar 3 hingga 8 persen per dekade setelah usia 30 tahun, dan laju penurunannya meningkat secara dramatis setelah usia 60 tahun.



Pada saat wanita mendekati usia 80 tahun, kamu mungkin telah kehilangan sebanyak setengah dari usia kamu. Penyebab utamanya adalah gerakan fisik yang kurang dan asupan protein yang rendah.



Maka itu, menambahkan lebih banyak protein ke dalam makanan di usia lanjut dapat mencegah hilangnya massa otot dan mengurangi risiko cedera. Wanita di atas 50 tahun disarankan untuk mengonsumsi 1 hingga 1,5 gram protein per kilogram berat badan.

2. Tambahkan lebih banyak kalsium untuk kesehatan tulang

Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang mulai menurun dan membuatmu rentan terhadap osteoporosis. Anehnya, wanita lebih rentan terkena osteoporosis dibandingkan pria, karena tulang yang lebih tipis dan penurunan tingkat estrogen (hormon yang melindungi tulang), yang menurun saat wanita mencapai menopause.



Penting untuk menambahkan lebih banyak makanan kaya kalsium ke dalam makanan untuk kesehatan tulang yang lebih baik. Untuk wanita berusia 50 tahun ke bawah, kebutuhan kalsium harian minimum adalah 1.000 miligram (mg) sehari. Sedangkan untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun adalah 1.200 mg.

3. Kurangi asupan natrium

Jika kamu termasuk orang yang sering menaburkan garam di atas makanan, maka inilah saatnya untuk mengurangi kebiasaan tersebut.



Asupan natrium yang tinggi dapat meningkatkan risiko stroke dan hipertensi. Jadi, untuk orang dewasa yang lebih tua, yang terbaik adalah menjaga tingkat natrium harian menjadi 1.500 mg per hari.



Alih-alih garam, untuk menambah rasa pada makanan, kamu bisa menggunakan bumbu dan rempah lainnya.

4. Vitamin B 12 untuk fungsi otak

Penuaan juga memiliki efek negatif pada fungsi otak. Kelupaan, kabut otak dan kurangnya konsentrasi adalah beberapa masalah yang sering diperhatikan pada orang di atas 50 tahun.



Untuk fungsi otak yang optimal, menambahkan vitamin B12 ke dalam makanan adalah suatu keharusan. B12 sebagian besar hadir dalam produk makanan hewani, tetapi jika kamu vegetarian, kamu dapat memilih suplemen.



Asupan vitamin B-12 harian yang direkomendasikan untuk wanita di atas 50 adalah 2,4 mikrogram sehari.

5. Vitamin D untuk kesehatan yang baik

Kekurangan vitamin D umum terjadi pada orang-orang dari semua kelompok umur. Meskipun sinar matahari sumber vitamin D terbesar, tersedia dalam jumlah yang melimpah, rupanya banyak orang yang kekurangan nutrisi penting ini.



Vitamin ini memainkan peran sentral dalam banyak fungsi internal tubuh dan diperlukan untuk wanita di atas 50 tahun. Ini dapat membantu mencegah penyakit jantung, osteoporosis, diabetes, kanker, dan penambahan berat badan.



Kebutuhan vitamin D harian minimum untuk wanita di atas 50 tahun adalah 600 IU dan untuk wanita di atas 70 tahun adalah 800 IU.

