Para Ahli Rekomendasikan Makanan Ini Setelah Divaksin Covid-19

Vaksin covid-19 mungkin menyebabkan efek samping ringan tertentu pada beberapa orang. Meskipun jumlah orang yang mengalami efek samping rendah, apa yang harus kamu lakukan jika kamu merasakan gejala ringan seperti demam atau nyeri badan setelah mendapatkan vaksinasi?Tentu semua orang mencari makanan yang menenangkan seperti secangkir teh panas atau semangkuk sup ketika merasa tidak enak badan, termasuk saat setelah disuntik vaksin covid-19.Melansir India Times, sup ayam adalah salah satu makanan terbaik yang dapat kamu makan setelah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 Sesuai dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), seseorang mungkin mengalami beberapa efek samping yang merugikan dari penggunaan vaksin covid-19.Menurut para ahli, efek samping ini adalah akibat dari peradangan yang terjadi di dalam tubuh kamu. Tubuh bereaksi terhadap lonjakan protein dan bekerja untuk melawan infeksi yang dirangsang. Demam, nyeri lengan, nyeri tubuh adalah beberapa gejala umum saat sistem kekebalan kamu melawan sesuatu.Karena itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan penambah kekebalan untuk mendukung pemulihan yang cepat. Sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan air tinggi.CDC merekomendasikan untuk mengonsumsi banyak air, karena cairan penting untuk pemulihan setelah mendapatkan vaksin covid-19. Ini berarti makanan antiinflamasi yang dapat menghidrasi kamu dapat sangat membantu pemulihan.Jika kamu merasa tidak enak badan setelah mendapatkan vaksin covid-19, sup kaldu seperti mi ayam, minestrone, atau sup kaldu tulang sangat bagus untuk kamu. Bahkan jika sup kamu mengandung makanan peningkat kekebalan lainnya seperti kacang-kacangan, lentil, kentang, brokoli, itu tentu jauh lebih baik!Jika kamu bukan vegetarian dan harus makan sup setelah mendapatkan vaksin covid-19, sup ayam adalah pilihan terbaik untuk kamu! Menurut Jurnal CHEST, sup ayam sebenarnya memiliki efek pengobatan yang bermanfaat dan memiliki efek antiinflamasi ringan.Meskipun tidak jelas persis elemen mana yang membantu, semua elemen klasik termasuk ayam, wortel, seledri, peterseli, garam, dan merica semuanya membantu melawan peradangan.Kaldu tulang juga memiliki asam amino yang disebut glisin dan arginin, yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Jadi, jika kamu tidak ingin makan apa pun, kamu cukup menyesap secangkir kaldu tulang hangat yang menyamankan tubuh.