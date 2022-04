Cegah Covid-19, Biotek Luncurkan Obat Tradisional Lisensi yang Aman di Lambung

(TIN)

Indonesia masih belum terbebas dari covid-19. Meski sudah melandai, ancaman varian baru masih tetap ada. Melihat kondisi ini, Biotek Farmasi Indonesia meluncurkan Viradef, obat tradisional lisensi (OTL) untuk mencegah masyarakat dari terpapar covid-19. Obat ini juga mempercepat penyembuhan covid-19 jika sudah terlanjur terpapar.Chairman Biotek Farmasi Indonesia, Toni Lay, mengatakan selama ini banyak masyarakat yang mengonsumsi suplemen, terutama vitamin C, di mana masyarakat mencari antioksidan dalam vitamin tersebut. Berbeda dengan vitamin C, obat ini diklaim aman di lambung dan mempunyai efek maksimal di dalam tubuh. Hal itu dikarenakan Viradef berbalut kapsul salut enteric coated.Kapasitas antioksidan untuk menangkal radikal bebas dalam vitamin C 1.000 mg, bernilai 100 ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). Namun dalam satu butir Viradef, memiliki nilai 10.000 ORAC."Jadi 100x vitamin C. Orang berpikir ini antivirus. Tapi kami produk obat tradisional berlisensi, terbuat dari herbal tapi efikasinya menjauhi produk yang dari kimia. Jadi kita memakai kapsul salut enteric coated, yang tidak pecah di lambung, jadi asam lambung yang PH-nya cuma 2, dia tidak pecah," kata Toni di The Club Gading Mas, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 7 April 2022.Berbeda dengan obat lain yang pecah di lambung, dan efikasinya habis di lambung, produk Biotek ini justru akan pecah bila sampai di usus."Jadi obatnya lebih maksimal terserap oleh tubuh. Aman di lambung, lebih aman dari vitamin C," kata Toni.Biotek juga sudah mengajukan produk herbal ini ke pemerintah untuk diuji klinis secara standar WHO internasional. Walaupun obat herbal jarang melakukan uji klinis, namun Biotek percaya diri hingga dua produk lainnya kini tengah menyusun tahapan untuk disetujui Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia."Kami minta untuk standar internasional karena kami mau ekspor. Kita harus siap berdampingan dengan covid, salah satunya protokol kesehatan dijalankan, vaksinasi dan Viradef. Walau ada covid, Viradef bisa menekan covid bereplikasi dan sampai dia masuk ke dalam sel, dia tidak akan bereplikasi sampai dia bisa menyebar keluar," kata Toni.Bagi penderita long covid-19 , di mana hasil tes PCR sudah negatif namun gejala masih dirasakan, Viradef juga mampu menyembuhkan. Marketing Director Biotek, dr. Izaak, mengatakan long covid terjadi dikarenakan ada efek peradangan yang membuat pasien lemas."Peradangan kronis ini harus diatasi. Komponen dalam Viradef ini bisa membantu mengatasi peradangan," kata Izaak.Biotek sendiri membuka booth di The Club Gading Mas, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Obat herbal ini juga sudah beredar di beberapa e-commerce.