3 Berita Terpopuler Gaya: Tips Minum Kopi Pagi Hari agar Tak Sakit Perut Hingga Tiket Pesawat Domestik

Minum kopi di pagi hari bagi sebagian orang menjadi sebuah rutinitas sebelum beraktivitas ataupun bekerja. Konon, minum kopi di pagi hari bagi sebagian orang bisa memberikan semangat dapat menjalani hari.Namun, ada juga beberapa orang yang menyukai kopi tetapi mempunyai permasalahan dan rasa tidak nyaman di perut. Oleh karena itu, ahli diet yang berbasis di Brooklyn, Maddie Pasquariello, MS, RDN, merangkum bagaimana kopi setidaknya bisa lebih nyaman di perut jika dikonsumsi pagi hari.Dilansir dari laman Well and Good, salah satu cara agar minum kopi pagi hari agar tidak sakit perut yaitu minum air putih sebelum menyeruput kopi. Minum air putih sebelum mengonsumsi kopi merupakan cara agar tidak sakit perut.Karena meminum air di pagi hari setelah bangun tidur dapat membantu tubuh terhidrasi. Apa lagi cara lain supaya kamu enggak sakit perut nikmati kopi di pagi hari? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 23 Januari 2024:Terkadang kamu sakit perut di pagi hari saat minum kopi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena kopi mengandung banyak asam, seperti asam klorogenat dan N-alkanoyl-5-hydroxytryptamide, yang terbukti dapat meningkatkan produksi asam lambung. Di mana asam lambung membantu memecah makanan sehingga bisa bergerak melalui usus.Kadar asam lambung mengalami peningkatan saat bangun pagi. Hal ini mungkin terjadi karena perut juga menghasilkan asam saat makan.Asam inilah yang terkadang berkolaborasi dengan asam lambung yang kemudian mengiritasi lapisan perut hingga bagian usus.Jadi, bagaimana caranya minum kopi di pagi hari tapi perut tetap aman? Simak selengkapnya.Selengkapnya klik di sini Sensitivitas terhadap sinar matahari dapat memicu reaksi alergi akibat terlalu terpapar. Namun, kebutuhan vitamin D tetap harus dijaga dan didapatkan. Bagaimana caranya untuk memenuhi vitamin D jika sensitif terhadap sinar matahari, ya?Sensitivitas terhadap sinar matahari atau fotosensitivitas adalah reaksi alergi yang dipicu oleh sistem kekebalan tubuh saat terpapar sinar matahari. Sensitivitas ini dapat menyebabkan reaksi-reaksi alergi yang menyakitkan kulit.Gejalanya sendiri termasuk terbakar sinar matahari, gatal, ruam, melepuh, atau, dalam kasus yang parah, anafilaksis. Hal ini biasanya terjadi di area yang terkena sinar matahari. Nah, tentunya kamu tidak ingin hal ini terjadi walaupun kamu membutuhkan pemenuhan vitamin D.Selengkapnya klik di sini Keluhan mengenai harga tiket pesawat domestik yang tinggi masih terus berdatangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pun mengupayakan untuk penurunan harga.Menurutnya, keluhan ini selalu berdatangan semenjak sembilan bulan terakhir. Menparekraf pun ingin terus mendengarkan aspirasi masyarakat agar mereka dapat dengan leluasa bertanya mengenai langkah-langkah ke depannya."Tiket pesawat domestik masih tinggi. Ini aspirasi dan keluhan yang sudah berjalan 9 bulan, masyarakat perlu didengarkan bagaimana menanyakan langkah-langkah ke depan," papar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), Senin, 22 Januari 2024, secara daring.Selengkapnya klik di sini