Kampanye Way Beyond Good untuk Bumi yang Lebih Sehat

Banyak cara untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia , salah satu di antaranya adalah menggelar Kampanye Way Beyond Good. Kampanye ini inisiasi dari SIG, penyedia sistem dan solusi kemasan karton aseptik.Dalam kampanye ini, SIG mengajak masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan untuk bantu melestarikan bumi, yang merupakan dari roadmap Way Beyond Good SIG agar menjadi bisnis net positive."PT SIG Combibloc Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia untuk dapat menjadi perusahaan dengan bisnis net positive, yaitu mengembalikan lebih dari yang kami ambil dari lingkungan dan masyarakat,” ujar Noer Wellington, Head of Market Indonesia, Malaysia, and Philippines, SIG Combibloc.Noer Wellington melanjutkan, melalui komitmen Way Beyond Good, SIG berencana untuk mengurangi separuh dampak lingkungan dan menggandakan kontribusi positifnya kepada masyarakat pada 2030."Pada saat itu, semua bahan baku yang masuk ke kemasan SIG akan berasal dari sumber yang bertanggung jawab, dan solusi pengemasan kami akan menjadi yang paling sustainable (berkelanjutan) di pasar," terang Wellington.Kegiatan SIG Way Beyond Good yang sedang berjalan di Indonesia saat ini adalah kolaborasi dengan Frisian Flag Indonesia untuk mengumpulkan karton susu bekas di beberapa supermarket, mengumpulkan dan mendaur ulang sampah kemasan karton bekas di pabrik milik Sambu Group serta bekerja sama dengan Armada Kemasan dalam mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan karton bekas di titik pengambilan yang sudah ditentukan."Sambu Group selalu mendukung setiap inisiatif yang mengupayakan pengelolaan lingkungan yang baik. Termasuk kegiatan Way Beyond Good SIG dalam mengelola limbah kemasan dari sisa produksi," ujar Dwianto Arif, Corporate Communication Manager, Sambu Group."Kami telah bekerja sama dengan SIG sejak 2015 dan saat ini kami masih terus bekerjasama bersama SIG dalam mengumpulkan karton kemasan bekas. Kami berharap kerja sama baik ini bisa terus berlanjut dalam upaya untuk menciptakan bumi yang lebih hijau," ujar Arnold Abdi, Managing Director PT Armada Kemasan Nusantara.