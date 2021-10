5 Kegiatan yang Bisa Membakar Kalori Tanpa Harus Olahraga

Menangis

Olahraga memang dikenal akan kemampuannya untuk membakar kalori. Dan ketika kalori berlebih dibakar, tubuh akan terhindari dari kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan sendiri bisa menyebabkan berbagai penyakit. Mulai dari penyakit diabetes, kardiovaskular, dan lainnya.Namun jika kamu tidak suka berolahraga, beberapa kegiatan berikut ini juga bisa tetap membakar kalori tubuh:Ketika tubuh mengalami stres emosional, tidak jarang detak jantung seseorang meningkat. Menangis dianggap membakar jumlah kalori yang sama dengan yang dilakukan tertawa, yaitu sekitar 1,3 kalori per menit. Meskipun memang belum ada studi medis nyata mengenai seberapa besar kemampuan menangis dalam pembakaran kalori.Tertawa bisa juga disebut sebagai aerobik kecil. Tertawa menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, mengirimkan jumlah darah yang lebih besar ke seluruh tubuh. Tertawa membakar kalori dengan menyebabkan detak jantung meningkat sebesar 10 hingga 20 persen.Ketika detak jantung meningkat, metabolisme juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Vanderbilt University Medical Center mengungkapkan bahwa tertawa selama sepuluh hingga 15 menit membakar antara sepuluh dan 40 kalori.Penelitian menunjukkan bahwa capsaicin dalam cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme, menyebabkan tubuh berpotensi membakar 50-100 kalori lebih banyak per hari. Penelitian yang dilakukan di Mayo Clinic dan diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menemukan bahwa permen karet membakar sekitar 11 kalori per jam.Menurut University of Hawaii Nutrition Department, berjalan santai ketika melewati toko-toko saat sedang berbelanja dapat membakar sekitar 200 kalori per jam untuk orang seberat 150 pon. Seorang yang lebih giat berbelanja tentu akan membakar lebih banyak kalori. Dan berdiri selama 30 menit juga dapat membakar sekitar 47 kalori.Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Harvard Medical School, menonton TV atau membaca membakar sekitar 35 kalori per jam. Dan bermain Sudoku, atau apa pun yang membutuhkan konsentrasi berat atau aktivitas otak, mengambil total hingga 110 kalori per jam. Artikel tersebut juga mencatat bahwa bermain di luar rumah meningkatkan metabolisme dan bermain dengan anak-anak selama 20 menit membakar 78 kalori.