3 Berita Terpopuler Gaya: Tanda Otot Jantung Sedang Berjuang Hingga Cukai untuk Minuman Manis

(TIN)

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ini menggambarkan berbagai kondisi yang memengaruhi jantung, termasuk penyakit arteri koroner, aritmia, cacat jantung bawaan dan penyakit otot jantung.Kardiomiopati mengacu pada penyakit otot jantung, di mana jantung merasa sangat sulit untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini melibatkan penebalan otot jantung yang tidak normal.Dan pada gilirannya membuat jantung lebih sulit bekerja, jelas Mayo Clinic. Berikut adalah beberapa gejala yang harus diwaspadai, ketika otot jantungmu sedang berjuang. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 6 Maret 2023:Penyakit jantung masih menjadi momok yang menakutkan. Berdasarkan Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.Dinukil dari laman resmi Kemenkes, berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar Rp7,7 triliun.Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dr. Eva Susanti, S.Kp, M.Kes mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit kardiovaskuler antara lain hipertensi, obesitas, merokok, diabetes melitus, dan kurang aktivitas fisik. Dan kamu juga perlu tahu tentang tanda otot jantung yang sedang berjuang.Selengkapnya klik di sini Setiap individu memiliki kecenderungan dan keterampilan yang berbeda. Dan jalur karier juga tersedia untuk hampir semua jenis karakter seseorang. Namun terkadang, kita tidak menyadari atau tidak tahu, apa sesungguhnya karier yang cocok dengan kepribadian diri sendiri.Diibaratkan ikan yang tidak bisa hidup di daratan, rasanya sulit untuk mengharapkan seorang seniman piawai di bidang matematika.Atau dengan kata lain, terkadang kita terpaksa dan tidak bahagia menjalankan suatu pekerjaan padahal karier itu tidak sesuai dengan karakter diri.Nah, mungkin sebelum memilih atau menerima pekerjaan, ada baiknya seseorang mengetahui apa tipe kepribadiannya, baru melihat jenis pekerjaan apa yang tepat.Selengkapnya klik di sini Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa pihak mereka akan melakukan pertemuan dengan BPOM terkait cukai minuman manis.Sekitar 2 miliar penduduk dunia berada di bawah risiko atau bahaya obesitas. Tentu kondisi ini menyebabkan tingginya faktor risiko penyakit lainnya, seperti diabetes, jantung, hingga bisa menyebabkan kematian.Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Permenkes 30 tahun 2013 tentang Pembatasan Gula, Garam, dan Lemak. Hal tersebut mengatur tentang batasan konsumsi di mana gula tidak lebih dari 50 gram (setara 4 sendok makan), garam tidak lebih dari 5 gram (setara 1 sendok teh), dan lemak tidak lebih dari 67 gram (setara 5 sendok makan).Selengkapnya klik di sini