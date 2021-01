Manfaat Melakukan Pijat bagi Wanita Hamil

(TIN)

Kehamilan biasanya juga bisa menyebabkan berbagai macam keluhan. Mulai dari nyeri punggung, leher, kaki, pergelangan tangan, pinggul, dan lainnya. Dan ketika wanita hamil mengalami nyeri pada badan, melakukan pijat prenatal bisa menjadi pilihan.Namun, banyak orang yang masih ragu untuk melakukan pijat ketika hamil. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya apakah aman melakukan pijat pada saat sedang hamil?Menurut American Pregnancy Association (APA), pijat prenatal profesional bisa menjadi cara yang bagus untuk mengobati gejala umum kehamilan seperti sakit punggung dan bengkak.Menurut situs APA, pijat prenatal juga dapat mengurangi stres , membantu mengatasi kecemasan dan depresi, dan bahkan membantu untuk tidur lebih nyenyak. Dengan kata lain, pijat tidak hanya aman, tetapi juga sangat bermanfaat.What to Expect juga melaporkan bahwa penelitian telah menunjukkan pijat kehamilan dapat membuat wanita hamil merasa lebih baik dengan mengendurkan otot, mengurangi stres, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Selain itu bisa membantu kerja limfatik lebih efisien yang mungkin penting selama kehamilan.Satu studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine menunjukkan bahwa wanita hamil yang mendapatkan pijatan prenatal secara teratur, bersama dengan aromaterapi, melaporkan lebih sedikit stres dan bahwa sistem kekebalan mereka benar-benar bekerja lebih baik daripada wanita hamil yang tidak mendapatkan pijatan.Tinjauan lain dari penelitian pijat prenatal yang diterbitkan dalam Expert Review of Obstetrics and Gynecology menunjukkan bahwa pijat ini bahkan dapat sangat bermanfaat ketika akan melahirkan, termasuk mengurangi tingkat prematuritas dan berat badan lahir rendah.Namun, sebelum melakukan pijat, APA merekomendasikan untuk mencari terapis pijat yang bersertifikat pijat prenatal dan berpengalaman dalam menangani wanita hamil.Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa memijat kaki mungkin berbahaya selama kehamilan, berpotensi menyebabkan keguguran dan / atau persalinan prematur.Menurut Raechel Haller, terapis pijat berlisensi di Massage Therapy Development Centre mitos-mitos ini sama sekali tidak berdasar. Menurut Haller, pijat kaki aman dilakukan selama kehamilan dan tidak dapat menyebabkan kontraksi rahim. Jangan lupa lakukan secara aman dan tidak berlebihan.