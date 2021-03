Meski Lebih Menular, Mutasi Covid-19 Asal Inggris Belum Terbukti Lebih Berbahaya

(TIN)

Kasus covid-19 dengan mutasi virus B117 yang pertama kali dtemukan di Inggris sudah terjadi di Indonesia. Dua kasus pertama mutasi virus covid-19 yang disebut B117 tersebut ditemukan pada 1 Maret 2021 lalu."Kita sudah menemukan kasus positif covid-19 dimana terdapat varian baru yang disebut B117. Data tersebut kita temukan pada saat pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia," ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam Keterangan Pers Terkait Mutasi Virus Covid-19 secara virtual, pada Senin, 8 Maret 2021.Ia menyebutkan bahwa temuan kasus tersebut didapat melalui pemeriksaan whole genome sequencing yang dilakukan oleh Balitbangkes bersama dengan 16 laboratorium lainnya yang melakukan whole genome sequencing."Kita ketahui varian B117 ini memiliki karakterisik yang lebih cepat menular, tetapi WHO belum mendapatkan bukti kalau virus ini tingkat keganasannya lebih tinggi," ujar dr. Nadia."Berdasarkan penelitian di negara lain, lebih cepat menular dan tidak mematikan. Mutasi ini terjadi pada spike virus yang menyebabkan virus ini lebih mudah masuk ke sel, sehingga lebih menular dibandingkan virus yang lama," tambah dr. Nadia.Selain itu juga, penggunaan vaksin yang saat ini dipakai untuk mengatasi covid-19 masih bisa digunakan untuk mengatasi varian baru dari covid-19 ini."Kamu sampaikan juga hingga saat ini belum ada bukti ilmiah vaksin yang sudah digunakan di berbagai dunia tidak bisa melindungi dari varian baru ini," jelas dr. Nadia."Sehingga sampai saat ini tentunya vaksin yang digunakan untuk upaya menanggulangi covid-19 masih sangat efektif dan tidak akan terpengaruh dengan adanya mutasi covid-19 atau B117 ini," tambah dr. Nadia.Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya kasus mutasi covid-19 ini masyarakat bisa semakin waspada.Dr. Nadia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan dan tetap melakukan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. "Termasuk di masa liburan, mengurangi mobilitas dan menghindari keramasian," ujarnya."Upaya pencegahan yang selama ini sudah dilakukan, tetap harus ditegakkan dan jangan sampai kendor dan diharapkan untuk semakin dsiplin. Dengan adanya pernyataan resmi ini, diharapkan masyarakat bisa terhindar dari info yang tidak benar dan hoaks terkait B117 ini," pungkas dr. Nadia.