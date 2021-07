Muncul 3 Varian Terbaru Covid-19 Kappa, Eta, dan Lota

(Tiga varian tercatat di Indonesia, yaitu varian Kappa, Eta, dan Lota. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Belum reda kita mendengar varian Delta dari covid-19 , WHO pada 1 Juli lalu merilis beberapa Variant of Interest (VOI) dari SARS-CoV-2 virus penyebab covid-19 yang baru. Dilansir dari Kata Data, sekuens varian baru ditemukan di Indonesia yaitu Kappa, Eta, dan Lota.Diambil dari Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI dalam Kata Data, masing-masing Kappa (B.1617.1) sebanyak 2 sekuens, Eta (B.1.525) sebanyak 5 sekuens, dan Lota (B.1.526) sebanyak 2 sekuens.Disebutkan dalam laman resmi WHO, varian Kappa tercatat ada di India sejak Oktober 2020. Sedangkan varian Eta tercatat WHO sudah ada di beberapa negara sejak Desember 2020. Dan untuk varian Lota catatan awal berada di Amerika sejak November 2020.WHO mencatat bahwa ketiga varian termasuk ke dalam (VOI) artinya kategori pertama yang mengindikasikan varian memiliki mutasi yang memengaruhi sifat penularan, kepekaan alat tes, keparahan gejala, hingga kemampuan virus menghindari sistem imunitas. Ini berbeda dengan kategori Variant of Concern (VOC) yang merupakan varian yang perlu diwaspadai.Dinukil dari Kompas, varian Kappa terdapat 1 di Sumsel dan 1 di DKI Jakarta. Sedangkan varian Eta terdapat 4 di Jakarta dan 1 di Kepulauan Riau. Sedangkan Lota berada 2 di Bali.Dengan munculnya varian covid-19, masyarakat diimbau untuk tetap patuh disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.