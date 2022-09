3 Berita Terpopuler Gaya: Bisakah Tertular Cacar Monyet di Salon Hingga Piyama Jungkook BTS

1. Tertular Cacar Monyet di Salon Rambut dan Kuku, Bisakah?

Saat covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, melakukan kegiatan di luar rumah berpotensi menimbulkan peyakit, termasuk pergi ke salon untuk perawatan diri.Nah, kala covid sudah berangsur mereda dan hidup berdampingan, hadir lagi monkeypox atau cacar monyet. Penyakit ini pun dinyatakan sebagai darurat kesehatan mansyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh WHO. Lantas, apakah kita sekali lagi harus melakukan hal serupa untuk tidak mengunjungi salon?Pertanyaan bukan tanpa alasan. Pasalnya, melansir dari InStyle, TikTok, Reddit, dan Twitter telah dibanjiri pertanyaan tentang apakah mungkin terkena cacar monyet saat mendapatkan perawatan kecantikan.Berikut, dua spesialis penyakit akan menjelaskannya. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 5 September 2022:Seperti kita ketahui, bahkan Pusat Pengendalian Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) mengatakan, cacar monyet jarang berakibat fatal, dan gejalanya mirip dengan cacar.Gejalanya dapat berupa demam, sakit kepala, nyeri otot dan sakit punggung, gangguan pernapasan (sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau batuk).Selain itu ada juga pembengkakan kelenjar getah bening, kedinginan, dan ruam yang menyerupai nanah atau lecet yang biasanya muncul di wajah, dan/atau tangan, kaki, dada, alat kelamin, dan anus.Cacar monyet menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung dengan ruam menular, lepuh, atau cairan tubuh.Selengkapnya klik di sini Semua orang pastinya secara alami bertumbuh termasuk bertambah usia. Dan apakah pernah terbersit di benak kamu bagaimana kehidupan seks pasutri setelah memasuki usia 40 tahunan ini?Faktanya, banyak penelitian menyebutkan justru pada era ini, pasutri lebih memiliki banyak kesenangan dibandingkan pada masa awal-awal pernikahan.Pasangan lebih cenderung memiliki seks yang lebih terbuka seperti bermain peran, atau seks tantra (teknik India Kuno) pada usia 40-an.Kepercayaan diri secara seksual, keinginan untuk membuat seks lebih menyenangkan, ikatan emosional yang lebih dalam, dan bermakna dirasakan pasangan pada usia ini.Selengkapnya klik di sini Bukan cuma memiliki suara yang indah dan kemampuannya dalam menari, Jungkook BTS juga dikenal karena pengaruhnya yang sangat signifikan. Mulai dari menjual barang hingga menjadi tren mode.Bahkan, anggota termuda (maknae) BTS ini pun dijuluki sebagai 'Sold Out King' dan 'Trendsetter' dari generasinya oleh berbagai media dan penggemar di seluruh dunia.Pada 1 September 2022, bertepatan dengan hari ulang tahunnya sang Sold Out King kembali beraksi. Jungkook merayakannya bersama ARMY (sebutan penggemar BTS) dengan melakukan mini konser di live streaming, dikutip dari All Kpop.Saat itu, ia mengenakan piyama dengan motif garis-garis berwarna biru laut (steel/marine striped) dari The Emporio Armani Men's Fluid Viscose. Ditambah, Jungkook pun terlihat sangat tampan saat menyanyikan lagu-lagu yang diminta di siaran langsungnya dengan 9,5 juta pemirsa waktu nyata.Selengkapnya klik di sini