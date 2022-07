Top 3 Berita Gaya: Beda Gejala Pilek Alergi dan Flu hingga Review Atmosphere Mini

Punya Gejala Sama, Ini Perbedaan Pilek karena Alergi dan Pilek karena Flu

Matthew Gilbert Wibowo Wakili Indonesia di Ajang The 6th Mister Supranational di Polandia

Review Atmosphere Mini Amway: Punya Filtrasi 3 in 1 untuk Menyaring 99,99% Partikel

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait perbedaan gejala pilek alergi dengan flu. Kemudian ada Matthew Gilbert Wibowo wakili Indonesia di Ajang Mister Supranational di Polandia, hingga review Atmosphere Mini Amway.Alergi adalah kondisi kesehatan yang kronis dan bakal dialami penderitanya seumur hidup. Meski tak membahayakan, membiarkan alergi dapat membuat hidupmu tak tenang.Selengkapnya klik di sini Memasuki tahun ke enam ajang Mister Supranational, L-Men kembali mengirimkan perwakilannya pada 4-16 Juli 2022 ke kota Nowy S?cz, Malopolska, Polandia. Matthew Gilbert Wibowo, 1st Runner Up The New L-Men of The Year 2022, akan mewakili Indonesia dan bersaing dengan 35 kontestan dari berbagai negara lainnya.Selengkapnya klik di sini Awal April 2022 lalu Amway meluncurkan sistem penjernih udara, yaitu Produk Atmosphere Mini. Air Treatment System ini diklaim mampu menyaring 99,99% partikel sekecil 0,00024 mikron dari udara yang melewati filter. Artinya, setara dengan ukuran diameter rambut manusia yang dibagi 25 ribu kali.Selengkapnya klik di sini