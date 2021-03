Ini Lho Manfaat Vitamin D dari Sinar Matahari

(Vitamin D yang kamu peroleh melalui sinar matahari menstimulasi sistem kekebalan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Meskipun terkadang banyak orang yang menghindarinya, sinar matahari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jika hari sedang cerah sebaiknya biarkan sinar matahari tersebut masuk ke dalam rumah atau apartemen karena bermanfaat untuk tubuhmu.Sinar matahari sangat baik untuk sumber vitamin D, namun kamu tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan manfaat signifikan dari sinar matahari tersebut.Dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Microbiome, para peneliti dari University of Oregon menemukan bahwa partikel debu yang membawa bakteri tumbuh subur di ruang gelap. Penelitian ini menemukan bahwa bakteri-bakteri yang terdapat dalam ruangan gelap akan hidup dan berkembang biak.Menurut konsultan dokter dan penyedia Blue Cross Blue Shield of Michigan, Dr. Gina Lynem-Walker, temuan penelitian itu sangat tepat."Studi telah menemukan bahwa paparan sinar UV dapat mengganggu ikatan molekul bahan genetik dan protein pada mikroba," ujar Lynem-Walker pada Elite Daily.Sinar UV cukup kuat untuk memecah susunan genetik bakteri. Dengan berlindung dari paparan sinar matahari, bakteri mengurangi paparan mereka terhadap radiasi sinar UV ini, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan memungkinkan tingkat reproduksi yang lebih tinggi.Robert Glatter, MD, asisten profesor pengobatan darurat di Lenox Hill Hospital, Northwell Health, mengatakan bahwa vitamin D yang kamu peroleh melalui sinar matahari menstimulasi sistem kekebalan, meningkatkan sel-sel lain seperti sel T, yang perlu diperkuat untuk melawan bakteri dan infeksi berbahaya yang sangat membantu selama musim hujan.Dan menurut Glatter seseorang hanya membutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit sinar matahari per hari untuk mengoptimalkan produksi vitamin D tubuh.