3 Berita Terpopuler Gaya: Tiga Dosis CoronaVac Ampuh Lawan Varian Covid-19 Hingga Pilek dan Korona

1. Tiga Dosis CoronaVac Ampuh Lawan Berbagai Varian Covid-19, Termasuk Omicron

2. Minyak Essensial yang dapat Membantu Mengatasi Alergi

3. Sering Kena Pilek Lebih Kebal Covid-19?

(TIN)

Vaksin Sinovac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau covid-19. Dalam perkembangannya ada kabar yang menggembirakan, yaitu tiga dosis CoronaVac nyatanya ampuh melawan berbagai varian covid-19, termasuk Omicron.Data terbaru tentang CoronaVac memberikan respons Sel-T yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin mRNA yang dipublikasikan pada Desember 2021.Ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh LKS Fakultas Kedokteran, The University of Hong Kong (HKUMed) dan Fakultas Kedokteran, The Chinese University of Hong Kong (CU Medicine). Tentunya ini merupakan berita yang menggembirakan.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 17 Januari 2022:Saat dunia terus bergulat dengan munculnya varian baru covid-19, penelitian ini memberikan kepastian bahwa tipe vaksin nonaktif, salah satu vaksin yang paling banyak digunakan secara global, tetap efektif melawan covid-19."Hasil tersebut juga mendukung tiga dosis imunisasi untuk memastikan perlindungan terhadap covid-19, sebuah penemuan yang sejalan dengan saran dari WHO dan badan kesehatan di seluruh dunia untuk semua jenis vaksin covid-19," buka Pearson LIU, juru bicara Sinovac.Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) (“SINOVAC” atau “Perseroan”) merilis data terbaru yang menunjukkan 95 persen individu yang telah menerima tiga dosis CoronaVac memiliki antibodi penawar terhadap Omicron.Selengkapnya klik di sini Minyak essensial atau essential oil saat ini banyak dijadikan pilihan untuk membantu mengatasi alergi musiman yang cukup berat. Minyak essensial adalah cairan yang disuling dari berbagai macam tumbuhan yang dapat dihirup, atau diletakkan langsung di kulit.Penggunaan minyak essensial ini memang tidak membutuhkan resep dokter tetapi masih perlu bimbingan medis untuk penggunaannya.Dikutip dari Health, berikut adalah jenis-jenis minyak essensial yang bisa digunakan untuk mengatasi alergi musiman.Selengkapnya klik di sini Warga dewasa di Amerika Serikat sebagian besar terkena dua kali pilek setiap tahunnya. Gangguan kecil ini diyakini sejumlah peneliti sebagai imunitas alamiah melawan covid-19."Virus pilek biasa adalah sepupu jauh dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan covid-19," kata peneliti dari Imperial College London, Inggris, Ajit Lalvani, dalam tayangan Metro Siang di Metro TV, Sabtu, 15 Januari 2022.Menurutnya, infeksi virus penyebab pilek ini bisa memicu penciptaan sel-T yang telah mengenal dan menyerang virus serupa, yaitu SARS-CoV-2. Studi pada efek pilek ini dimulai pada September 2020 lalu sebelum program vaksinasi massal dan penularan covid-19 tinggi.Selengkapnya klik di sini