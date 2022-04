Top 3 Berita Gaya: Tips Simpel agar Tubuh Fit hingga Oppo Raih Penghargaan iF Design Award 2022

5 Tips Simpel agar Tubuhmu Tetap Fit saat Ramadan dan Lebaran

Oppo Seri Find X5 Raih Penghargaan di iF Design Award 2022

Rayakan Earth Day 2022, Modena Ajak Masyarakat Memulai Sustainable Living

(FIR)

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait 5 tips simpel agar tubuhmu tetap fit saat ramadan dan lebaran. Kemudian Oppo Seri Find X yang meraih penghargaan di iF Designe Award 2022, hingga Cara Modena rayakan Earth Day 2022.Saat menjalankan puasa di bulan Ramadan, perubahan pola makan serta proses adaptasi tubuh terkadang membuat badan terasa lemas dan kurang bersemangat. Di sisi lain, kita harus tetap aktif untuk menjalankan rangkaian aktivitas harian hingga berbuka puasa.Selengkapnya klik di sini Oppo Seri Find X5 baru saja memenangkan iF Design Award 2022, sebuah penghargaan yang cukup terkenal dan bergengsi di dunia. Oppo memenangkan penghargaan tersebut berkat desain perangkat yang kreatif, human-centric, dan dilapisi keramik ultra-tipis bernuansa artistik serta futuristik.Selengkapnya klik di sini Pada kampanye yang bertajuk MODENA for Earth, merek penyedia peralatan rumah tangga ini berkomitmen untuk selalu berupaya menanamkan kepercayaan di mana semua orang bisa ikut menjaga lingkungan dan mengurangi pemanasan global.Selengkapnya klik di sini