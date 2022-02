WHO: Omicron Subvarian BA.2 Lebih Cepat Menular Tapi Tidak Lebih Parah BA.1

(Menurut Dr Boris Pavlin dari Tim Respons Covid-19 WHO, vaksinasi sangat melindungi terhadap penyakit parah, termasuk untuk Omicron BA.2 yang dengan cepat menggantikan BA.1. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Dari keterangan yang disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, bahwa di Indonesia sudah ada 55 kasus subvarian BA.2 Omicron.Namun begitu, Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menegaskan kalau bentuk Som of Micron, BA.2 yang muncul dari varian Omicron tampaknya tidak lebih parah daripada bentuk BA.1 Omicron yang orisinal.Seperti yang telah dilansir dari Reuters, BA.2 lebih cepat menular daripada BA.1, tapi melihat negara lain di mana BA.2 sekarang menyalip, WHO tidak melihat lonjakan rawat inap yang lebih tinggi dari yang diharapkan.Berdasarkan data dari Denmark, negara pertama di mana BA.2 melampaui BA.1, tampaknya tidak ada perbedaan tingkat keparahan penyakit, meskipun BA.2 berpotensi menggantikan BA.1 secara global.Memang, BA.2 lebih mudah menular dari versi BA.1 Omicron orisinal, serta lebih mampu menginfeksi orang yang sudah divaksinasi . Hal ini diungkapkan oleh sebuah studi yang menganalisis infeksi virus korona di lebih dari 8.500 rumah tangga Denmark di antara bulan Desember dan Januari. Dan subvarian tersebut sudah menjadi dominan di Filipina, Nepal, Qatar, India, dan Denmark.Tapi jangan khawatir, Dr Boris Pavlin dari Tim Respons Covid-19 WHO dalam briefing online meyakini, bahwa vaksin juga terus memberikan perlindungan serupa terhadap berbagai bentuk Omicron."Vaksinasi sangat melindungi terhadap penyakit parah, termasuk untuk Omicron BA.2 yang dengan cepat menggantikan BA.1. Dampaknya tidak mungkin substansial, meskipun akan lebih banyak data diperlukan," tambah Pavlin.Untuk di Indonesia sendiri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa subvarian BA.2 lebih sulit dideteksi menggunakan tes PCR S Gene Target Failure atau SGTF.Tes ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus probable Omikron. Tapi melalui wawancara di televisi, Menkes Budi memastikan, Indonesia akan memiliki fasilitas untuk mendeteksi subvarian BA.2 Omicron.Dan saat ini ia berharap agar seluruh masyarakar Indonesia tetap memakai masker dan mematuhi prokes yang sudah ditetapkan pemerintah.