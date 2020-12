Ubi Manis, Karbohidrat yang Cocok untuk Menurunkan Berat Badan

(TIN)

Ketika ingin menurunkan berat badan, biasanya orang-orang akan sebisa mungkin menghindari asupan karbohidrat.Hal tersebut mungkin ada benarnya, tetapi ada satu makanan yang meskipun mengandung karbohidrat tetapi tidak akan menyebabkan kenaikan berat badan.Makanan tersebut adalah ubi manis. Dan menurut Trista Best, seorang ahli diet terdaftar di Balance One Supplements mengatakan kepada The List, “Ubi manis merupakan jenis sayuran akar yang sangat kaya akan nutrisi dan bisa dikonsumsi sepanjang tahun.”“Kamu mungkin akan terkejut, satu ubi manis berukuran sedang hanya mengandung 100 kalori, 24 karbo, dan 4 gram serat,” kata Best.“Dan karena mengandung serat, membuat ubi manis menjadi makanan yang ideal bagi siapa saja yang ingin menurunkan berat badan .”Ia juga menambahkan kandungan serat pada ubi manis dapat membantu menurunkan berat badan dengan dua cara.“Pertama, serat membuat seseorang yang mengonsumsinya merasa lebih kenyang. Hal tersebut dapat membuat orang yang mengonsumsinya tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan ketika sedang makan dan cenderung mengurangi makan camilan ,” ujarnya.“Dan yang kedua adalah serat ubi dapat membuang racun-racun dari tubuh dan membantu melancarkan pencernaan. Keduanya dapat mengurangi inflamasi dan membantu menurunkan berat badan,” kata Best. Dan ternyata manfaat-manfaat dari ubi manis tersebut tidak hanya berhenti disitu saja.Best menjelaskan bahwa ubi manis memiliki kandungan kalori yang rendah, sehingga membuat ubi manis merupakan pilihan yang tepat jika kamu sedang ingin mengonsumsi camilan. Selain itu, ubi manis juga mengandung hampir 40 persen dari rekomendasi vitamin C harian.“Ubi manis juga mengandung vitamin A yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh akan vitamin A . mengonsumsi vitamin A sangat baik untuk memenuhi nutrisi tubuh untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin A juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem metabolisme pada tingkat sel,” tutup Best.