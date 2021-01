Pentingnya Kualitas Udara yang Baik Sebagai Pencegahan Covid-19

(TIN)

Pandemi covid-19 telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan perlindungan diri, baik pribadi maupun keluarga. Masyarakat kerap dituntut untuk disiplin dalam memerhatikan kebersihan lingkungan, salah satunya adalah kebersihan udara yang menjadi vital agar hidup nyaman dan aman.Bahkan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kembali mengonfirmasi bahwa virus yang dapat menyebabkan covid-19 dapat ditularkan melalui transmisi udara.Virus masih bisa menyebar sekalipun seseorang berada dalam jarak lebih dari 6 kaki (1,8 meter) dari orang yang terinfeksi. Hal ini mengingatkan akan pentingnya penggunaan masker dan ventilasi yang baik saat berkumpul di dalam ruangan.“Tubuh membutuhkan oksigen dari udara untuk kelangsungan metabolisme . Oleh karena itu penting untuk memiliki udara yang bersih dan berkualitas seperti tidak berwarna, berbau, dan berasa. Terasa segar bila dihirup, serta tidak bercampur dengan benda asing," ujar dr. Maydie Esfandiari, Sp.P., dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru).Namun menurut dr. Maydie, seiring waktu kualitas udara semakin memburuk sehingga muncul berbagai gangguan penyakit yang berbahaya dan sering dikeluhkan seperti infeksi saluran napas atas (ISPA), kanker, jantung, kulit hingga kondisi yang paling dikhawatirkan saat ini yaitu terpapar covid-19.Ia juga turut menjelaskan bahwa berdasarkan pernyataan WHO, penularan virus covid-19 melalui udara atau airbone dapat terjadi pada ruangan tertutup yang berventilasi kurang baik dan dipadati banyak orang.Maka sangat penting untuk selalu menjaga kualitas dan sirkulasi udara bersih di dalam ruangan agar tubuh tetap sehat dan bebas dari virus, bakteri, serta jamur yang dapat menyerang sistem pernapasan.“Perhatikan sirkulasi udara dan letakkan ventilasi pada posisi yang tepat, jaga kebersihan benda-benda yang rentan menyerap debu, bakteri, jamur seperti mesin pendingin, karpet ataupun boneka. Pelihara tanaman yang memberikan oksigen tambahan hingga menggunakan semprotan disinfektan yang aman untuk saluran pernapasan,” tambah dr. Maydie.“Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta protokol kesehatan dengan ketat. Selalu gunakan masker, cuci tangan, hindari keramaian, jaga imunitas tubuh dengan rajin berolahraga, istirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi dan vitamin serta gunakan peralatan makan sendiri,” tutup dr. Maydie.