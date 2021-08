Apakah Air Kelapa Baik untuk Dikonsumsi dan Bisa Menggantikan Air Putih?

(FIR)

Akhir-akhir ini, alternatif minuman sehat selain air putih semakin bervariasi. Air kelapa merupakan salah satu minuman yang cukup populer sebagai pengganti air putih.Bahkan beberapa orang banyak yang memercayai bahwa air kelapa bisa menyembuhkan covid-19 . Akan tetapi, apakah air kelapa baik untuk tubuh?“Air kelapa adalah cairan bening yang ditemukan di dalam buah kelapa hijau. Saat kelapa bertambah tua dan berubah warna menjadi cokelat, air kelapa akan membeku dan berubah menjadi daging kelapa,” ujar Caroline Apovian, MD, direktur Pusat Nutrisi dan Manajemen Berat Badan di Boston Medical Center.Mengonsumsi air kelapa baik untuk kesehatan. Air kelapa mengandung dua manfaat kesehatan, yaitu menyediakan elektrolit seperti kalium dan natrium."Dan itu baik untuk rehidrasi setelah aktivitas fisik atau setelah penyakit yang menyebabkan muntah atau diare,” ujar Ali Webster, PhD, RD, Associate Director of Nutrition Communications dari International Food Information Council Foundation.Sebuah studi yang diterbitkan dalam Medicine and Science in Sports and Exercise menyebut, air kelapa menggantikan cairan tubuh seefisien minuman olahraga dan hanya sedikit lebih baik daripada air. Dan jika kamu menginginkan alternatif yang lebih sehat dibandingkan minuman berenergi, air kelapa bisa menjadi pilihan yang tepat.Mereka yang bukan atlet professional dan tidak melakukan olahraga berat membutuhkan elektrolit tambahan dari air kelapa. Meskipun begitu, Dr Apovian menambahkan bahwa air kelapa tidak bisa menggantikan air putih biasa, karena bisa memberikan kalori ekstra.“Meskipun air kelapa memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan soda atau jus kemasan, tetap saja air kelapa mengandung kalori tambahan,” tambah Dr Apovian.Air kelapa bisa menjadi alternatif yang lebih sehat untuk minuman selain air putih. Misalnya, dengan menggantikan minuman mengandung alkohol dan memilih meminum air kelapa untuk membuat mocktail.