3 Berita Terpopuler Gaya: WHO Peringatkan Sub-Varian BA.2 Hingga Kandungan Selai Kacang

1. Kasus Omicron Menurun, WHO Tetap Memperingatkan Terhadap Sub-Varian BA.2

2. Ini 3 Bahaya Lakukan Swab Antigen Sendiri di Rumah

3. Apakah Selai Kacang Bisa Menjadi Pilihan yang Sehat?

(TIN)

Pemimpin teknis WHO, Maria Van Kerkhove juga memperingatkan bahwa Omicron tidak ringan tetapi tidak separah Delta. Varian Omicron, yang memimpin gelombang ketiga pandemi virus korona, melambat di seluruh dunia.Sehingga banyak negara menghapus pembatasan ketat yang diberlakukan untuk memeriksa penyebaran infeksi. Namun, WHO tetap memiliki kekhawatiran baru terkait dengan sub-strain Omicron.“Virus ini berkembang dan Omicron memiliki beberapa sub-garis keturunan yang kami lacak. Kami memiliki BA.1, BA.1.1, BA.2 dan BA.3. Benar-benar luar biasa bagaimana Omicron, varian terbaru yang menjadi perhatian seperti Delta di seluruh dunia,” ujar Maria Van Kerkhove, pimpinan teknis covid-19 di WHO, sebagaimana dilansir dari NDTV.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 20 Februari 2022:Dengan meningkatnya jumlah kasus BA.2 sub-varian Omicron, apakah akan terjadi lonjakan Omicron lainnya dalam beberapa hari mendatang?Menanggapi hal tersebut, pejabat World Health Orgasination (WHO) mengatakan, "Mengingat seberapa cepat varian memuncak dan kemudian menurun, kita harus melihat apakah ada perlambatan penurunan atau akan ada peningkatan lagi. Dan, jika ada peningkatan kasus lagi, maka kita bisa melihat infeksi BA.2 lebih lanjut."Selengkapnya klik di sini Maraknya penjualan alat swab antigen di toko online atau e-commerce membuat masyarakat lebih memilih swab sendiri di rumah. Nyatanya, melakukan swab antigen sendiri dapat mendatangkan sejumlah bahaya.Tes antigen dilakukan melalui teknik swab pada hitung atau tenggorokan, sama seperti pengambilan sampel polymerase chain reaction (PCR). Swab antigen yang tak dilakukan dengan tepat, dapat berdampak buruk bagi pasien.Selengkapnya klik di sini Selai kacang adalah salah satu bahan makanan yang hampir ada di setiap rumah. Hal ini karena selai kacang memiliki rasa yang sangat enak dan banyak orang menyukainya.Namun sayangnya, banyak yang mengatakan bahwa selai kacang memiliki kandungan lemak dan kalori yang sangat banyak sehingga terkadang orang-orang pun ragu untuk menambahkan selai kacang dalam makanan mereka.Dikutip dari Women's Health, dalam 2 sendok makan selai kacang mengandung: 191 kalori, 7 gram protein, 16 gram lemak, 7 gram karbohidrat, 2 gram serat, 4 gram gula, dan 5 mg sodium.Selengkapnya klik di sini