Citra Kirana Bagikan Tips Kembali Bugar Usai Berpuasa Ramadan

(Foto: Citra Kirana. Foto: Dok. Istimewa)

Siapkan perlengkapan dan baju yang tepat untuk berolahraga

Olahraga lebih menyenangkan dilakukan bersama

Cari cara yang menyenangkan untuk olahraga bersama

Persiapkan perlengkapan higienis untuk kebersihan diri

Setelah berpuasa selama sebulan penuh, penting adanya untuk menjaga kebugaran agar tubuh kembali fit. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran?Selain menjaga pola makan, menjaga pola tidur dan istirahat, kamu juga disarankan untuk rutin berolahraga. Pasalnya, aktivitas fisik sangatlah penting dilakukan demi menjaga tubuh yang sehat dan bugar, apalagi demi mengembalikan stamina dan kebugaran setelah berpuasa selama sebulan penuh.Setelah mengajak kita dengan #NGABUBUFIT di bulan Ramadan lalu, kali ini, pesinetron Citra Kirana kembali mengajak untuk berolahraga demi menjaga kebugaran setelah berpuasa sebulan penuh.Dengan kampanye bertajuk #BACKTOFIT, public figure yang akrab dipanggil Ciki ini mengajak kita semua untuk Do More At Home dengan berolahraga bersama teman, keluarga atau orang yang kita sayang di rumah.Ajakan ini disuarakan agar kita kembali bugar setelah menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat terdekat usai merayakan hari besar Idul Fitri dan segala macam santapannya dan serta menghindari holiday weight.Ciki menyebutkan beberapa cara yang bisa dilakukan agar rutinitas olahraga jadi menyenangkan, antara lain:Pastikan baju yang dikenakan untuk berolahraga nyaman dalam memberi ruang gerak dan setelah berkeringat, serta jangan lupa matras olahraganya.Ajak teman atau kerabat untuk berolahraga bersama. Teman dan kerabat dapat memotivasi kita untuk berolahraga agar kita lebih bersemangat.Banyak cara yang menyenangkan untuk berolahraga, salah satunya dengan permainan. Persiapkan sebuah fish bowl, isi dengan kertas yang bertuliskan berbagai gerakan olahraga sederhana, lalu ambil secara acak dan lakukan gerakannya bersama.Jangan lupa mempersiapkan handuk, serta perlengkapan mandi untuk melawan bau apek serta rambut yang rontok dan berketombe.