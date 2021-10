Prof. Dr. Taruna Ikrar, Orang Indonesia Pertama Sebagai Director IAMRA

Prof. Dr. Taruna Ikrar jadi orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai Direktur IAMRA. (Foto: Dok. Istimewa)

Jakarta: Dalam acara IAMRA Members General Assembly 2021 atau Sidang Umum Anggota IAMRA 2021 yang digelar secara virtual pada Selasa, 26 Oktober 2021 kemarin, Taruna Ikrar terpilih secara aklamasi menjadi Director of Members-at-Large: IAMRA untuk periode 2021-2024.



Ya, Prof. Dr. Taruna Ikrar telah menjadi orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai Direktur IAMRA (International Association of Medical Regulatory Authorities) atau Direktur Konsil Dokter Sedunia.



Dengan dirinya terpilih menjadi Director of Members-at-Large: IAMRA periode 2021-2024, artinya ada tugas yang menanti untuk dilaksanakan dengan baik.



"Ini, sebuah amanah yang berat dan juga merupakan kehormatan yang luar biasa," aku alumnus Universitas Hasanuddin ini.



Acara ini sendiri dihadiri oleh utusan resmi Konsil Kedokteran seluruh dunia atau anggota IAMRA. Ada pun jumlah anggota IAMRA yakni 200 lebih institusi resmi pemerintahan seluruh dunia.



Sebagai informasi, IAMRA ada untuk mendukung otoritas pengatur medis dunia. Melalui kegiatan ilmiah, pendidikan, dan kolaboratif, IAMRA berusaha untuk mendorong praktik terbaik di antara MTA dunia dan untuk menanggapi kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Selamat bertugas, Prof. Ikrar!



(TIN)