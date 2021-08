Penyintas Covid-19 yang tak Divaksin, Lebih Berisiko Mengalami Reinfeksi

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Berdasarkan studi terbaru yang diumumkan pada Jumat kemarin oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC), seseorang yang tidak divaksinasi dua kali, ternyata lebih berisiko dibandingkan seseorang yang divaksinasi untuk mengalami reinfeksi covid-19.



Penelitian tersebut dilakukan terhadap warga Kentucky, Amerika Serikat yang terkonfirmasi positif pada tahun lalu. Peneliti menemukan bahwa orang yang tidak divaksinasi memiliki kemungkinan yang signifikan untuk mengalami reinfeksi. Mereka yang tidak divaksinasi 2,34 kali lebih mungkin untuk terinfeksi covid-19 kembali.



CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) membantah argumen bahwa orang yang sebelumnya terinfeksi covid-19 tidak memerlukan vaksin, karena kekebalan alami menawarkan perlindungan yang cukup.



CDC juga telah merekomendasikan agar orang yang sebelumnya terinfeksi covid-19 mendapatkan vaksinasi untuk perlindungan lebih lanjut. Penelitian ini melibatkan 246 warga Kentucky yang mengalami reinfeksi pada Mei dan Juni tahun ini setelah sebelumnya pernah terinfeksi pada 2020. Mereka dibandingkan dengan 492 kontrol yang memiliki infeksi 2020 tetapi tidak terinfeksi ulang.



Berdasarkan laporan CDC tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa di antara orang dengan infeksi SARS-CoV-2 sebelumnya, dengan melakukan vaksinasi penuh dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap reinfeksi.



“Untuk mengurangi risiko infeksi, semua orang yang memenuhi syarat harus mendapatkan vaksinasi, bahkan jika mereka sebelumnya telah terinfeksi SARS-CoV-2,” tulis laporan tersebut.



CDC mengatakan bahwa, kekebalan alami setelah pulih dari covid-19 tanpa vaksinasi diduga bertahan selama 90 hari pada kebanyakan orang.



Laporan itu juga mengatakan bahwa varian dapat memengaruhi kekebalan seseorang terhadap infeksi alami. Dan saat ini varian Delta, menjadi salah satu varian yang sangat menular dan merupakan varian yang paling banyak ditemukan di berbagai belahan dunia.

(FIR)