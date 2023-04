Perlu Tahu! Ini 10 Cara Hilangkan Bekas Jerawat di Wajah

1. Menggunakan tabir surya

Jakarta: Bekas jerawat di wajah kerap membuat seseorang kurang percaya diri. Noda yang umumnya berwarna kehitaman ini juga dapat memburuk jika sering terpapar sinar matahari. Karena itu, bekas jerawat harus segera dihilangkan.Sebenarnya, jerawat tidak akan meninggalkan bekas jika ditangani dengan tepat. Namun, ada sejumlah kebiasaan yang menyebabkan bekas jerawat di area wajah menghitam atau meninggalkan bekas bopeng. Misalnya, kebiasaan menyentuh dan memencet jerawat.Bekas jerawat di wajah juga bisa hilang dengan sendirinya, tetapi akan memakan banyak waktu. Sementara itu, bekas jerawat yang tidak segera ditangani dapat menjadi semakin buruk jika terus terpapar sinar matahari.Medcom sudah menyiapkan 10 cara menghilangkan jerawat, terutama di area wajah Sobat. Simak ulasan berikut, ya!Tabir surya atau sunscreen merupakan salah satu skincare wajah yang tidak boleh terlewatkan. Terlebih jika seseorang memiliki bekas jerawat hitam. Penggunaan tabir surya dapat membuat bekas jerawat tidak semakin parah akibat terpapar sinar matahari.Pilihlah tabir surya yang memiliki kandungan minimal SPF 30 supaya perlindungannya tetap optimal. Jangan lupa, aplikasikan ulang tabir surya setiap 3-4 jam sekali.Seperti yang diketahui, salah satu manfaat vitamin C adalah mencerahkan kulit dengan mengurangi oksidasi yang menghasilkan melanin. Kandungan antioksidan dalam vitamin C yang bersifat anti peradangan juga dapat membantu penyembuhan jerawat.Serum pencerah seperti vitamin C dapat digunakan saat pagi hari atau malam sebelum tidur.Niacinamide adalah turunan dari vitamin B3. Nutrisi tersebut dikenal berkhasiat melembabkan kulit, mengobati jerawat, mencerahkan dan membantu menghilangkan bekas noda jerawat.Satu catatan penting, jangan gunakan skincare yang mengandung niacinamide bersama vitamin C, ya.Kandungan ini juga terkenal akan khasiatnya untuk mencegah tanda-tanda penuaan, seperti keriput, garis-garis halus, menyamarkan flek hitam, hingga menyamarkan bekas jerawat. Namun seperti niacinamide, retinol tidak disarankan untuk dipakai bersama vitamin C.Sobat juga bisa rutin melakukan eksfoliasi. Salah satu step skincare ini merupakan proses menghilangkan sel kulit mati dan diyakini cukup efektif untuk menghilangkan bekas jerawat di wajah.Eksfoliasi dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu pada malam hari. Produk-produk yang dapat digunakan untuk melakukan eksfoliasi biasanya mengandung AHA, BHA, Retinoid, atau asam salisilat. Dosis eksfolian juga harus diberikan dengan benar sehingga tidak merusak struktur kulit.Cara lain untuk menghilangkan bekas jerawat hitam di wajah adalah dengan prosedur mikrodermabrasi. Prosedur ini bersifat non bedah dan dilakukan dengan cara menyemprotkan partikel kecil ke area kulit tertentu. Kemudian, dokter akan menggosoknya dengan alat khusus.Anda bisa menghilangkan bekas jerawat dengan prosedur laser. Treatment ini menjadi salah satu metode yang efektif dan cukup banyak digunakan masyarakat untuk menghilangkan bekas jerawat hitam.Metode ini tergolong aman dilakukan, namun tetap ada beberapa efek samping yang perlu diketahui dan diantisipasi.Bekas jerawat hitam juga bisa dihilangkan dengan bahan-bahan alami, seperti madu. Madu diyakini mengandung sifat antiseptik dan anti radang yang mampu menyembuhkan kerusakan akibat jerawat, sekaligus mencegah kemunculannya.Selain itu, terdapat kandungan pelembab pada madu yang bermanfaat dalam melembutkan jaringan dan mempercepat perbaikan kulit, termasuk bekas jerawat yang menghitam.Cara pemakaiannya tidak sulit. Cukup oleskan madu pada wajah atau bagian-bagian yang terdapat bekas jerawat, lalu diamkan selama 20-30 menit.Cara alami dalam menghilangkan bekas jerawat hitam lainnya adalah dengan menggunakan ekstrak biji anggur. Sebuah penelitian menemukan bahwa penggunaan biji anggur sebagai obat jerawat minum mampu meringankan melasma atau hiperpigmentasi pasca peradangan.Yang terakhir adalah menggunakan lidah buaya. Tanaman ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya, memudarkan bekas jerawat yang berwarna kehitaman dan mencerahkan kulit.Nah, itulah beberapa cara yang dapat Sobat Medcom lakukan untuk menghilangkan bekas jerawat hitam di pipi. Semoga bermanfaat, ya!