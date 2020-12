Cara Kerja Tembaga dalam Melawan Berbagai Virus, Termasuk Covid-19

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Pengunaan tisu atau semprotan cairan antiseptik memang banyak digunakan untuk membunuh kuman. Namun ternyata, ada satu jenis logam yang juga dapat membunuh kuman tanpa membutuhkan perlengkapan pembersih.



Percaya atau tidak, penggunaan tembaga untuk tujuan kesehatan sudah ada sejak zaman Mesir Kuno. Dan, para ilmuwan saat ini masih mempelajari mengenai manfaat luar biasa dari tembaga.



Tembaga memiliki sifat antimikroba, artinya dapat membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Namun, mikroorganisme harus bersentuhan dengan tembaga agar dapat dimatikan. Ini disebut sebagai "pembunuhan kontak".



Menurut Edward Bilsky, Ph.D., Provost dan Chief Academic Officer di Pacific Northwest University of Health Sciences, tembaga dapat membunuh kuman dengan beberapa cara berikut ini:



1. Tembaga menghancurkan sel membran bakteri, dimana ion tembaga merusak membran sel atau "envelopes" dan dapat menghancurkan DNA atau RNA dari mikroba tersebut.



2. Tembaga menghasilkan stres oksidatif pada sel bakteri dan menciptakan hidrogen peroksida yang dapat membunuh sel.



3. Tembaga mengganggu protein yang menjalankan fungsi penting yang menjaga sel bakteri tetap hidup.



Mekanisme pasti tentang bagaimana tembaga mengganggu protein dalam sel bakteri belum sepenuhnya dipahami. Namun dipercaya ini terjadi karena adanya mis-metalation, yang terjadi karena tembaga merupakan logam yang stabil.



“Mis-melatation adalah kemampuan logam untuk menggantikan logam lain," kata Michael D. L. Johnson, Ph.D., Asisten Profesor Imunobiologi di University of Arizona College of Medicine in Tucson.



"Tembaga dapat menggantikan beberapa logam lain yang ada di beberapa protein dalam bakteri. Dan dengan melakukan itu, ia memblokir fungsi protein tersebut," sambung Johnson.



Ketika fungsi protein diblokir, akan memicu reaksi pembunuhan bakteri. Dengan memblokir fungsi protein, maka fungsi jalur akan terblokir. Dan ketika fungsi jalur terblokir, maka akan terjadi pemblokiran fungsi organisme, dan kemudian organisme itu mati begitu saja di dalam air.



Penelitian baru yang diterbitkan di New England Journal of Medicine menemukan bahwa tembaga dapat efektif melawan SARS-CoV-2, virus yang bertanggung jawab atas covid-19. Studi tersebut menunjukkan bahwa setelah empat jam, virus tidak lagi menular di permukaan tembaga. Sebagai perbandingan, virus korona masih menular di permukaan plastik setelah 72 jam.

(FIR)