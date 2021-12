Sakit Tenggorokan? 5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Meredakannya!

1. Sup ayam

(Cara buat kentang tumbuk yang enak kamu bisa merebus kentang sampai empuk lalu haluskan. Kemdian campurkan susu cair, mentega, keju spready, dan kentang di teflon. Lalu masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental kemudian beri garam dan merica. Beri oregano kalau kamu suka. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Saat tenggorokan terasa sakit, bisa menimbulkan rasa seperti terbakar. Hal ini tentu membuat tidak nyaman, karena dapat membuat susah untuk makan dan minum. Rasa tidak enak pada tenggorokan ini sering kali menjadi tanda pertama dari pilek atau infeksi saluran pernapasan atas.Biasanya, akibat dari sakit tenggorokan ini, kita jadi kurang nafsu makan. Padahal, meskipun sedang merasa tidak enak, tubuh tetap memerlukan makanan padat nutrisi agar cepat kembali pulih.Dan meskipun tidak ada makanan yang dapat menyembuhkan sakit tenggorokan, beberapa pilihan makanan dan minuman berikut, bisa membantu meredakan iritasi dan pembengkakan sekaligus mempercepat penyembuhan.Sup ayam benar-benar membantu melawan pilek dan infeksi. Seperti dinukil dari Pdxent, para ilmuwan telah menemukan bahwa sup ayam membantu menghambat pergerakan neutrofil, sel darah putih yang bertahan melawan infeksi, dan cairan panas meningkatkan pergerakan lendir hidung. Plus, kaldu membuat kamu terhidrasi dan garam memungkinkan jaringan kamu menahan cairan.Makanan lunak selalu merupakan ide yang baik saat sakit. Dan kentang tumbuk sangat cocok dijadikan pilihan. Kulitnya mengandung magnesium, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat, bahan-bahan yang meningkatkan sistem kekebalan yang kuat. Jadi biarkan saat menumbuk. Pastikan untuk mendinginkannya sebelum makan untuk menghindari iritasi tenggorokan lebih lanjut.Teh jahe juga dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Faktanya, sebuah studi tahun 2013 yang berhasil dilansir dari laman Insider, menunjukkan bahwa ekstrak air panas jahe segar dapat membantu melindungi diri dari virus pernapasan.Pun dapat membantu meredakan sakit tenggorokan dan mengurangi hidung mampet. Minum teh jahe juga bermanfaat saat merasa tidak enak badan.Minuman hangat apa pun dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Air panas sendiri dapat menenangkan dan membantu meredakan sakit tenggorokan, batuk, dan pilek. Minum air lemon hangat sangat berguna ketika menderita sakit tenggorokan karena suatu penyakit.Karena terdapat vitamin C di dalamnya, di mana dapat meningkatkan sistem kekebalan dan bahkan dapat membantu mengatasi pilek. Menambahkan madu ke air lemon juga dapat mengobati sakit tenggorokan dan batuk.Buktinya, penelitian kecil tahun 2017 menemukan bahwa madu dapat membantu mempercepat pemulihan sakit tenggorokan karena sifat anti-inflamasi dan anti-bakterinya.Tinggi serat dan bahan-bahan seperti magnesium, seng dan antioksidan. Oatmeal adalah makanan yang sangat baik untuk membantu membersihkan tubuh dari racun. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah ditelan saat sedang sakit tenggorokan.Sakit tenggorokan sering terjadi, terutama selama musim dingin dan flu. Oleh karena itu, menemukan cara untuk menenangkan tenggorokan di rumah sambil memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk melawan infeksi adalah penting. Selain menyembuhkan, juga memberi kekebalan bagi tubuh.