3 Berita Terpopuler Gaya: Tanda Varian Omicron Hingga Baking Soda untuk Jerawat

Sejak Omicron dinyatakan masuk ke Indonesia, banyak juga yang bingung tentang gejalanya. Pemerintah mengumumkan gejala infeksi Omicron paling banyak dikeluhkan penderita di Indonesia adalah batuk dan pilek.Gejala ini cukup umum dan cenderung mirip dengan masalah kesehatan lain seperti flu lainya. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan, kebanyakan pengidap infeksi Omicron di Indonesia yang sudah menerima vaksin covid-19 penyakitnya ringan dan tanpa gejala.Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Kemenkes , penyebaran varian Omicron kini kian mengkhawatirkan. Yang terbaru dilaporkan jumlah kasus covid-19 secara global telah menyentuh angka 300 juta kasus per 7 Januari 2022.Tren negara yang mencatatkan lonjakan kasus juga kian bertambah, saat ini sudah lebih dari 110 negara yang mengonfirmasi temuan Omicron di wilayahnya. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 8 Januari 2022:Peningkatan penularan virus korona varian Omicron semakin tinggi terjadi di dunia. Mengenali tanda varian Omicron untuk pencegahan penularan menjadi sangat penting.Pasalnya, menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), varian Omicron cepat menular. Termasuk kemampuan virus untuk menyebabkan suatu penyakit."Varian Omicron menjadi VOC (Varian of Concern) karena sifatnya yang sangat menular, dan ada kemungkinan penurunan efektivitas alat diagnostik dan vaksin yang ada sekarang," kata dr. Nalurita Ng. Sp. PK., Siloam Hospital Semarang, lewat live Instagram, Jumat 7 Januari 2022.Selengkapnya klik di sini Kamu mungkin pernah mengalami situasi tubuh terasa lelah atau bahkan mengantuk setelah berhubungan seks. Tenang, kamu enggak perlu khawatir karena ada banyak alasan orang tertidur.Setelah berhubungan seks, merasa lelah adalah hal yang wajar, dan itu bukan berarti pasanganmu tidak tertarik. Ada beberapa alasan yang jelas untuk itu.Seperti fakta bahwa seks biasanya dilakukan pada malam hari setelah seharian bekerja dan itu adalah latihan yang melelahkan secara fisik. Tetapi ada juga berbagai alasan kimia dan psikologis yang berperan.Selengkapnya klik di sini Baking soda biasanya identik untuk membuat kue atau masakan. Namun enggak hanya itu, kamu bisa memanfaatkan baking soda untuk hal lain. Mulai dari menghilangkan bau pada kulkas, mengatasi asam lambung, bahkan banyak juga yang menggunakan baking soda untuk membantu mengatasi jerawat yang membandel.Selengkapnya klik di sini