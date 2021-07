3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Mengurus STRP Hingga Mengenal 5 Arti Tangisan Bayi

1. Ini Cara Mengurus STRP untuk Keluar-Masuk DKI Jakarta selama PPKM Darurat

2. Muncul 3 Varian Terbaru Covid-19 Kappa, Eta, dan Lota

3. Mengenal 5 Arti Tangisan Bayi

(TIN)

STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja diperlukan untuk keluar masuk Jakarta di masa PPKM Darurat. STRP berlaku untuk pekerja essensial, kritikal, hingga perorangan dengan kebutuhan mendesak. STRP dimulai 5 sampai dengan 20 Juli 2021.STRP berlaku bagi pekerja sektor esensial, seperti komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non-karantina, juga industri orientasi ekspor.Begitu juga pekerja di sektor kritikal, seperti di energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan atau minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 6 Juli 2021:Selama PPKM Darurat, para pekerja yang keluar masuk DKI Jakarta diharuskan memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Untuk mengurusnya, kamu harus mengunjungi situs jakevo.jakarta.go.id.Selengkapnya klik di sini Belum reda kita mendengar varian Delta dari covid-19, WHO pada 1 Juli lalu merilis beberapa Variant of Interest (VOI) dari SARS-CoV-2 virus penyebab covid-19 yang baru. Dilansir dari Kata Data, sekuens varian baru ditemukan di Indonesia yaitu Kappa, Eta, dan Lota.Selengkapnya klik di sini Sebagai new mom, sering kali kita salah mengartikan tangisan si buah hati. Sehingga, tak jarang kita jadi panik dan bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan tangisannya. Apalagi, kalau sudah salah mengartikannya yang ada si kecil justru semakin keras menangisnya ya. Jadi apa saja arti dari tangisan bayi ini?Selengkapnya klik di sini