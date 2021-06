Ini Maksud dari Negatif Palsu pada Tes Swab

1. Terlalu dini untuk diswab

2. Jumlah virus yang terlalu sedikit

(Sesuai anjuran CDC, PCR paling baik dilakukan saat delapan hari setelah terpapar atau tiga sampai lima hari setelah muncul gejala. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

3. Kesalahan penanganan sampel

Jadi, kapan waktu yang tepat untuk tes swab?

Di masa pandemi covid-19 ini, kita jadi familier dengan tes swab. Ketika badan sudah merasa tidak nyaman dan menimbulkan gejala khas covid-19, kita langsung pergi tes untuk melihat hasil positif atau negatif.Terkait hal ini, munculah istilah ‘Negatif Palsu’. Menurut dr. Samuel Pola Karta Sembiring, ini adalah kondisi ketika seseorang yang sakit covid-19 tapi hasil tesnya negatif.Dokter umum jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab hasil tes swab PCR bisa negatif palsu seperti:“Negatif palsu hampir 100 persen terjadi ketika diperiksa satu hari setelah terpapar. Peluang negatif palsu menurun menjadi 67 persen jika diperiksa dalam 5 hari setelah terpapar. Setelah hari ke-8, negatif palsu berkurang lagi menjadi 21 persen,” jelasnya dalam Instagram @doktersam Ia melanjutkan bahwa pengerjaan swab yang kurang dalam ke hidung biasanya sering memberikan hasil negatif (padahal sebenarnya sakit). Ini bisa terjadi jika petugas swab kurang berpengalaman atau waktu saat melakukan tes kurang tepat.“Menurut Wolfel dalam tulisannya yang berjudul 'Virological Assessment of Hospitalized Patients with Covid,' replikasi maksimum covid-19 di tenggorokan adalah hari ke-5 setelah muncul gejala,” paparnya.Menurunnya ini biasanya berkaitan dengan pengumpulan penyimpanan, transport serta ekstraksi RNA dari sampel. Kesalahan dalam proses ini berpotensi memengaruhi kualitas sampel.Ia menjelaskan bahwa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menganjurkan kamu untuk PCR paling baik tes dilakukan saat delapan hari setelah terpapar atau tiga sampai lima hari setelah muncul gejala.Sementara untuk tes antigen, paling baik saat lima hari setelah terpapar atau satu sampai lima hari setelah muncul gejala. “Jika tak bergejala, tes dihitung dari kapan waktu terpapar,” ringkasnya.