3 Berita Terpopuler Gaya: Cara Mengobati Memar Hingga Hal yang Bisa Mengganggu Tidur Bayi

Memar berwarna ungu terjadi saat darah bocor ke lapisan atas kulit disebut ecchymosis. Contoh memar ini antara lain mata hitam, atau "shiner." Dan hampir semua orang pernah mengalaminya.Memar terjadi saat cedera membuat pembuluh darah kecil di bawah kulit luka dan berdarah. Kulit tidak mengalami luka sehingga darah tidak mengalir keluar.Gumpalan darah ini kemudian membentuk gumpalan yang mengubah warna kulit di bagian yang cedera. Tekanan atau pukulan keras cenderung menyebabkan memar yang lebih besar. Bagian kulit yang memar sering terasa lebih lembut dan nyeri. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 7 Agustus 2022:Salah satu memar yang bisa terjadi adalah memar tulang. Tulang terbuat dari jaringan sehingga dapat mengalami memar. Cedera saat olahraga atau kecelakaan, kondisi medis seperti radang sendi dapat membuat seseorang mengalami memar tulang.Gejala-gejalanya antara lain rasa sakit, tulang terasa lunak, bengkak, dan perubahan warna yang lebih menyakitkan dan lebih lama. Lalu, bagaimana perawatan memar yang tepat?Selengkapnya klik di sini Saat berbicara mengenai alat vital pria, sering kali yang orang-orang hanya berpaku pada ukurannya saja. Bahkan, kala berbincang dengan seorang pria, mereka mengatakan kalau pasangannya mengganggap bahwa besarnya alat kelamin lebih penting daripada panjangnya.Memang, kaum hawa kadang hanya terpaku pada ukuran. Padahal, ada ciri lain yang bisa jadi perhatian, salah satunya adalah bentuknya. Ya, alat kelamin laki-laki berbeda pada setiap orang.Bahkan menurut Darren Breen, dokter urologi sekaligus seksolog yang mengajar di Royal College of Medicine di London, Inggris mengatakan kepada Daily Mail, bahwa sebenarnya ada tujuh jenis bentuk penis.Jadi, pria yang tahu betul bagaimana memuaskan pasangan dengan posisi yang tepat sesuai dengan bentuk penisnya bisa jadi memiliki pengalaman intim lebih berkesan.Selengkapnya klik di sini Hal yang biasa kita lihat adalah bayi selalu banyak waktu tidur setelah dilahirkan. Hal ini karena bayi baru lahir memiliki REM yang berbeda. REM atau rapid eye movement adalah kondisi di mana seseorang telah kehilangan kesadaran saat tidur. Di kondisi inilah kamu akan mengalami mimpi.Melansir Stanford Children’s Health, anak yang baru lahir memiliki durasi REM yang berbeda dengan orang dewasa. Ia berada di fase REM yang lebih singkat dan untuk menuju fase tersebut ia membutuhkan waktu yang lebih lama.Tapi, ada hal yang bisa menyabotase atau menganggu tidur si kecil lho! Judith Owens, M.D., direktur dari the Center for Pediatric Sleep Disorders di Boston Children’s Hospital, Amerika mengatakan ada beberapa hal yang mengganggu tidur si kecil.Selengkapnya klik di sini