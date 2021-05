Dampak Pakai Make up Kedaluwarsa

Bagaimana bisa tahu bahwa produk sudah kedaluwarsa?

(TIN)

Kamu yang suka koleksi make up mungkin akan menemukan bahwa produk-produk di rumah belum habis tapi sudah kedaluwarsa. Kamu pun tak tega membuangnya dan ingin menggunakannya lagi di lain waktu.Namun, jangan lakukan ini. Kualitas dari make up itu sendiri sudah tidak bagus dan tentunya bisa memberikan efek samping pada kulitmu.Dikutip dari Healthline, make up yang kedaluwarsa dapat menjadi kering atau rapuh, dan kamu tidak boleh menggunakan air atau air liur (bukan ide yang baik) untuk melembapkannya karena cara ini dapat membawa bakteri.Pigmen warna mungkin tidak terlihat semarak dan bedak mungkin tampak padat dan sulit digunakan.Riasan yang kedaluwarsa juga dapat mulai menjadi sarang bakteri yang dapat menyebabkan jerawat, ruam , infeksi mata.Sangat penting untuk tidak menggunakan riasan mata yang sudah melewati masa kadaluwarsanya karena ini bisa berbahaya bagi area mata yang sensitif Semua riasan biasanya menampilkan tanggal kedaluwarsa. Jika tidak ada kamu bisa lihat dari bentuk produk tersebut dengan melakukan beberapa hal.Langkah pertama adalah mencium riasan. Jika ada yang berbau, buang. Perhatikan apakah warnanya sudah berubah. Misalnya, banyak produk concealer akan teroksidasi dan berubah menjadi sedikit jingga.Perhatikan juga apakah teksturnya berubah atau tidak, dan buang jika produk terasa berbeda di kulit.Kamu harus membuang riasan setelah mencapai titik kadaluarsanya. Jika kamu mengalami infeksi mata, seperti mata merah muda, atau infeksi kulit lainnya, segera buang make up karena kemungkinan besar riasan tersebut membawa bakteri yang sama yang menyebabkan infeksi. Lebih baik daripada kulit kamu kenapa-kenapa kan?