Mengenal Covid Toes, Gejala Covid-19 pada Kaki

Kita semua mungkin sudah tahu gejala umum pada covid-19 , seperti demam, batuk, kesulitan bernapas, serta kehilangan indra penciuman dan perasa. Namun beberapa orang yang terinfeksi covid-19 ternyata ada juga yang mengalami gejalanya pada kaki atau yang disebut dengan 'Covid Toes'."Covid Toes adalah perubahan warna pada jari kaki menjadi warna biru-ungu," kata Dr Natasha Bhuyan M.D., direktur medis regional di OneMedical kepada Bustle. Kondisi ini bisa terlihat sangat mengkhawatirkan, dan bisa menyakitkan, dengan lepuh atau luka.World Health Organization (WHO) mengkategorikannya sebagai gejala covid-19 yang kurang umum. Menurut satu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing pada tahun 2020, lebih dari 15 persen orang dengan covid-19 menunjukkan gejala jari-jari kaki berubah menjadi merah dan bengkak, kemudian jari mereka akan mulai mengembangkan semburat ungu kebiruan.American Academy of Dermatology mengatakan jari kaki mungkin gatal sakit , atau berdenyut, dan juga bisa mengembangkan area kulit kasar, atau benjolan yang menyakitkan.Dr David Cutler M.D., seorang dokter pengobatan keluarga di Providence Saint John's Health Center mengatakan bahwa itu akan terlihat dan terasa mirip dengan chilblains, yang terjadi ketika kaki menjadi hangat terlalu cepat setelah kedinginan, dan pembuluh darah menjadi meradang.Ada beberapa teori mengenai penyebab terjadinya 'Covid Toes'. "Para peneliti berpikir ini terkait dengan dampak covid-19 pada pembuluh darah kecil kita, yang pada akhirnya menghambat aliran darah," kata Dr Bhuyan.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di The Lancet pada Mei 2020, virus covid-19 menyerang sel-sel yang melapisi berbagai bagian tubuh, termasuk paru-paru dan sistem peredaran darah. Dan itu berarti pembuluh darah di jari-jari kaki mungkin merasakan dampaknya juga."Covid toes juga bisa disebabkan oleh peradangan dari pembuluh darah yang terluka sebagai akibat dari respons kekebalan tubuh, atau sebagai akibat langsung dari infeksi virus," ujar Dr Vivek Cherian M.D., seorang dokter penyakit dalam.Jika mengalami 'Covid Toes' pengobatannya cukup sederhana, yaitu istirahat. "Umumnya akan muncul di akhir perjalanan infeksi covid-19 dan sembuh dalam beberapa minggu,” kata Dr Cutler.Jika kamu melihat perubahan warna pada jari-jari kak, bahkan jika kamu tidak mengalami gejala covid-19 lain, Dr Bhuyan menyarankan untuk segera memeriksakan ke dokter. "Bisa jadi covid-19, tetapi bisa juga disebabkan karena kedinginan atau masalah sirkulasi lainnya," tutupnya.