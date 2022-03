Lebih Simpel dan Baik untuk Kesehatan Mental, Ini 5 Tips Gaya Hidup Minimalis

1. Keluar dari zona nyaman

2. Menemukan sumber motivasi

3. Meminta bantuan orang lain untuk membuang barang

4. Menyediakan tempat khusus untuk barang-barang

5. Pikirkan secara matang ketika akan membeli suatu barang

Melakukan gaya hidup minimalis, selain agar barang-barang dapat diatur lebih baik, ternyata juga dapat memiliki manfaat untuk kesehatan mental . Dengan melakukan gaya hidup minimalis, kamu bisa membuat lingkungan sekitar juga menjadi lebih teratur.Pada akhirnya gaya hidup minimalis meningkatkan mood dan kemampuan untuk fokus, serta membantumu dalam memprioritaskan apa yang diinginkan dan diperlukan. Untuk melakukannya, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk memulai gaya hidup minimalis:“Beberapa orang mungkin tidak menyukai untuk melakukan pembersihan, sementara beberapa orang lainnya merasa tidak nyaman berada dalam situasi di mana banyak barang yang berantakan,” kata psikolog Allen Elkin, PhD, direktur Stress Management and Counseling Center di New York.Cobalah untuk cari tahu kamu masuk ke dalam tipe yang mana. Kemudian cobalah bekerja keras untuk membersihkan hal-hal yang tidak penting."Mulailah dari meluangkan beberapa menit setiap harinya untuk menyimpan atau membuang barang-barang yang tidak terpakai," saran Elkin.Catherine Roster, PhD, profesor manajemen di Anderson School of Management di University of New Mexico, menyarankan untuk mencoba memikirkan mengapa kamu harus membuang atau mengurangi suatu barang. Dengan begitu, dapat membantu untuk mengurangi kebingungan dalam membuang barang-barang.“Cobalah untuk memikirkan tujuan yang membuatmu melakukan hal tersebut,” terang Roster.Joseph Ferrari, PhD, seorang profesor psikologi di DePaul University di Chicago menyarankan agar kamu memint bantuan orang lain seperti teman atau keluarga untuk memilh barang-barang apa saja yang sudah harus dibuang. Terutama yang memiliki nilai penting untukmu.“Karena ketika kamu menyentuh barang yang ingin dibuang tersebut, kemungkinan kamu tidak akan jadi membuangnya,”katanya.Untuk mencegah lingkungan di sekitarmu menjadi berantakan, siapkan lemari, laci, rak, tempat sampah, atau lemari khusus tempat uang, buku, tas, pakaian dan barang-barang lainnya yang harus disimpan. Dan ketika kamu memindahkan barang dari tempatnya, kamu harus berkomitmen untuk mengembalikannya ke tempat semula.“Belilah lebih sedikit barang dan pikirkan berkali-kali sebelum kamu membelinya. Sebelum membeli, agar kamu berpikir apakah memang benar-benar membutuhkannya atau tidak,” kata Darby Saxbe, PhD, seorang profesor psikologi dan direktur Center for the Changing Family di University of Southern California.