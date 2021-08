Cara Bedakan Bercak Lepra dengan Bercak Biasa

(Jika kulit terkena lepra, salah satu pengecekan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah mempertemukan kapas dengan kulit. Jika tak terasa bisa jadi salah satu tanda lepra. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bercak di kulit karena jamur, cedera, vitiligo dan lain-lain mungkin bisa tampak seperti bercak lepra. Namun tentunya ada perbedaan mendasar yang bisa dijadikan acuan.Menurut Dr. dr. Yunia Irawati, Sp.M(K) bahwa bercak karena lepra bisa timbul dalam beberapa warna. Namun, hal yang paling khas dari lepra adalah ketika bagian tersebut sensitivitasnya sangat rendah.“Becaknya di awal di kulit warna putih atau kemerahan. Yang penting tadi, bercak tersebut itu anestesi. Artinya tidak berasa. Beda sama kita kalau ada bercak, gatal, merah kemudian perih kalau kena sesuatu nyeri. Itu bukan lepra,” jelas dr. Yunia selaku Head of Trauma Center sub Spesialis Divisi Plastik dan Rekonstruksi Mata JEC Eye Hospitals and Clinics, sekaligus staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSCM.Untuk mengecek sensitivitas kulit, cara sederhana yang bisa kamu coba adalah dengan mempertemukan kulit dengan kapas. Untuk kulit yang tidak terkena lepra, seharusnya kamu bisa merasakan sesuatu.“Kalau diberi kapas, tidak terasa, itu berarti sensitivitasnya sangat menurun (lepra). Kalau pakai jarum mungkin masih berasa. Tapi kalau awal, rasa halus sudah berkurang di bagian itu,” jelasnya.Ia menganjurkan agar deteksi dini lepra dilakukan agar bisa diberikan pengobatan. Langkah ini bisa mengurangi angka kecacatan yang disebabkan oleh lepra.“Pengobatan bisa berlangsung hingga satu setengah tahun. Minimal sembilan bulan. Memang agak lama, dia harus minum obat secara teratur,” pesan dr. Yunia.