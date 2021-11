Top 3 Berita Gaya: Makanan Pencegah Kanker Prostat hingga Teh Penurun Berat Badan

Pria Wajib Tahu, Ini 6 Makanan Bantu Cegah Kanker Prostat

6 Jenis Teh yang Dapat Menurunkan Berat Badan

Kaya Potensi Alam dan Budaya, Inilah Desa Wisata Senaru

(FIR)

Top 3 berita Gaya hari ini tentang 6 makanan yang bisa membantu cegah kanker prostat untuk pria. Kemudian ada 6 jenis teh yang dapat menurunkan berat badan, hingga mengenal Desa Wisata Senaru.Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didiagnosa terkena penyakit kanker prostat stadium awal. SBY pun harus menjalani perawatan di Amerika Serikat selama 1,5 bulan.Selengkapnya klik di sini Sebuah penelitian di European Journal of Nutrition menemukan bahwa, teh hitam dapat meningkatkan penurunan berat badan secara sehat. Menurut Jennifer McDaniel, RDN, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics, beberapa komponen teh hitam tetap berada di usus dan berfungsi sebagai bahan bakar atau prebiotik untuk bakteri baik di usus.Selengkapnya klik di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Senaru, yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Desa ini masuk ke dalam 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.Selengkapnya klik di sini