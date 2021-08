Ini Penanganan dan Vaksin Covid-19 yang Tepat untuk Ibu Hamil

Ilustrasi kehamilan (Pexels)

Jakarta: Virus Covid-19 bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu yang tengah menjalani masa kehamilan. Tentu, hal tersebut tetap harus diwaspadai, karena selain berpotensi risiko terhadap janin yang dikandung, kehidupan sang ibu pun dapat terancam.



"Dua hal yang harus segera dilakukan jika ibu yang mengandung terpapar corona. Hal pertama adalah singkirkan rasa panik, rasa gelisah. Kepanikan yang berlebihan dapat menurunkan imunitas kekebalan tubuh ibu hamil. Hal kedua penting juga untuk asupan suplemen, dan nutrisi yang baik untuk gizi bagi ibu hamil," tutur dr. Reza Wangsanagara, Sp.OG, FICS, Siloam Hospitals Palangkaraya, via virtual, Kamis 19 Agustus 2021.



Menurutnya, suplementasi yang dapat diberikan kepada Ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19 pun perlu diperhatikan. Seperti vitamin D 1000-5000 IU per hari, vitamin C non-acidic 500 mg, multivitamin tambahan dari C, B, E, Zinc, Paracetamol 500mg apabila demam, dan pemberian antivirus dengan melakukan konsultasi dokter terlebih dahulu.



"Perhatikan tanda atau gejala pada ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk segera dibawa ke rumah sakit, seperti demam tinggi di atas 38 derajat celsius, frekuensi bernafas di atas 24 kali/menit, denyut nadi di atas 100 kali/menit, sesak napas, keringat dingin atau jika ada tanda-tanda bahaya dari kehamilan," ungkap Reza.



Tanda bahaya yang disampaikan berupa nyeri kepala, keluar darah hingga adanya air ketuban yang keluar.



"Selalu berpikir positif, hindari stress serta iringi selalu kegiatan selama masa kehamilan dengan banyak berdoa agar hati mendapatkan ketenangan," imbuh Reza.



Mengacu pada data yang dikeluarkan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia ( POGI), setidaknya dalam kurun waktu setahun terakhir (April 2020-April 2021) di masa Pandemi Covid-19 hingga saat ini, terkonfirmasi sebanyak 536 ibu hamil positif Covid-19, dan 3 persen di antaranya dinyatakan meninggal dunia.



Sementara, ibu hamil dan menyusui menurutnya tetap disarankan menjadwalkan untuk menerima Vaksin Covid-19. Hal itu guna menekan berbagai potensi kegawat daruratan di masa kehamilan.



"Pemberian ASI tetap dapat diberikan selama periode menyusui paska melakukan vaksinasi. Vaksin juga tidak berkaitan dengan resiko keguguran atau kelainan kongenital pada janin," tutur Reza.



Menurutnya, semua jenis Vaksin (resmi BPOM) yang ada di Indonesia saat ini dapat diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Kelompok ibu hamil yang diutamakan mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan, berusia di atas 35 tahun, adanya komorbid, dan obesitas (BMI di atas 30).



Vaksinasi pada ibu hamil pun disarankan hanya dapat dilakukan dengan pengawasan dokter. Pemberian Vaksin dosis pertama diberikan di atas 12 minggu usia kehamilan dan diharapkan paling lambat di usia 33 minggu.



Sehubungan dengan periode kritikal Organogenesis Trisemester Pertama dan guna memberikan perlindungan pada akhir Trisemester ke dua dan ke tiga.

