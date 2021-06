Kepala BPOM: Obat Ivermectin Dapat Persetujuan Uji Klinik untuk Obat Covid-19

(Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi langkah BPOM yang sedang melakukan uji klinik Ivermectin sebagai obat terapi pasien Covid-19. Foto: Istimewa)

Alasan Ivermectin bisa digunakan untuk pengobatan covid-19

(Ivermectin tidak diminum sembarang tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Tidak diminum sembarangan tanpa arahan dokter

1. Obat ini tidak boleh dipakai bergantian dengan orang lain

2. Dosis pemakaian

3. Efek samping

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk penyembuhan covid-19 adalah dengan memanfaatkan obat Ivermectin, sebuah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat cacing gelang.Dr. Ir. Penny K. Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menjelaskan bahwa obat Ivermectin ini sudah mendapat persetujuan uji klinik untuk obat covid-19 “BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan, edar sebagai indikasi infeksi cacingan dalam dosis tertentu. Kami sudah menyampaikan bahwa Ivermectin adalah obat keras yang harus didapatkan dengan resep dokter namun data-data epidemiologi, dan publikasi global telah menunjukkan bahwa ini juga digunakan untuk penanggulangan covid-19 dan ada guideline dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikaitkan dengan covid-19 treatment yang merekomendasikan bahwa ini dapat digunakan dalam kerangka uji klinik,” jelas Penny dalam konferensi pers virtual, Senin, 28 Juni 2021.“Pendapat yang sama juga diberikan pada otoritas obat dalam kategori sistem regulator yang baik seperti Badan Pengawas Obat dan makanan Amerika Serikat (FDA) dan Badan Medis Eropa (EMA). Namun data uji klonik memang harus tetap kita kumpulkan dimana hingga saat ini belum konklusif untuk masalah covid-19,” lanjutnya.Penny mengatakan, uji klinik terhadap Ivermectin akan dilakukan di delapan rumah sakit yaitu RS Persahabatan, RSPI Sulianti Saroso, RS Soedarso Pontianak, RS Adam Malik Medan, RSPAD Gatot Soebroto RSAU Esnawan Antariksa, RS Suyoto dan RSD Wisma Atlet. Ia mengimbau agar masyarakat menggunakannya dengan arahan dari dokter.“Kami mengimbau agar masyarakat tidak membeli Ivermectin secara bebas termasuk juga tidak membeli melalui platform online yang ilegal,” tegasnya.Mengutip dari Hello Sehat, Ivermectin awalnya adalah obat untuk mengobati infeksi akibat cacing gelang. Obat ini juga sering digunakan untuk mengatasi skabies.Namun, penelitian terbaru yang dilaksanakan oleh tim dari Monash University dan University of Melbourne, Australia menunjukkan bahwa obat ini berpotensi membunuh virus korona.Obat ivermectin memiliki efek antiviral yang berhasil mengurangi angka perkembangan virus sebanyak 99,8 persen dalam waktu 48 jam.Ivermectin bekerja dengan cara menghambat protein yang membawa virus korona ke dalam inti tubuh manusia. Jika virus tidak dapat masuk ke dalam inti sel , virus tidak akan bereplikasi (memperbanyak diri).Hal ini dapat mencegah penambahan jumlah virus dalam tubuh, sehingga infeksi pun tidak bertambah parah. Keampuhan ini ditandai dengan menurunnya jumlah virus (viral load) secara signifikan dalam sel yang diuji coba di laboratorium.Namun, penelitian tersebut baru dilakukan pada sel-sel yang terdapat di laboratorium. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan.Meski obat ini sudah dinyatakan dapat membantu optimalisasi penyembuhan covid-19, sebaiknya kamu tidak meminumnya sembarang tanpa adanya arahan dari medis.Dilansir dari Hellosehat, ada beberapa aturan pakai obat Ivermectin yang perlu diperhatikan baik-baik di antaranya:Bahkan meski orang tersebut punya gejala yang sama dengan kamu. Sebab, dosis obat bagi setiap orang mungkin berbeda-beda. Pemberian dosis ditentukan berdasarkan kondisi medis dan respons pasien terhadap pengobatan.Jangan mengurangi atau menambahkan dosis obat tanpa sepengetahuan dokter. Minum obat yang tidak sesuai aturan dapat meningkatkan risiko efek samping.Dalam laman yang sama disebutkan bahwa kamu harus berkonsultasi terlebih dahulu terhadap pemakaian obat Ivermectin ini antara lain mual, muntah, diare, sembelit, sakit kepala ringan, dan bisa sampai kepada efek samping serius yaitu gemetar, detak jantung berdebar cepat, kejang, hingga hilang kesadaran.Begitu juga saat kamu sedang hamil dan menyusui atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Beri tahu kepada tenaga kesehatan kondisi kamu jika diberikan obat ini. Dan ingat, sebaiknya tidak membeli dan mengonsumsinya sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.