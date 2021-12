3 Berita Terpopuler Gaya: Apakah Siskaeee Seorang Ekshibisionisme Hingga Binatang Ramah Anak

1. Apakah Siskaeee Seorang Ekshibisionisme?

Sejarah tentang istilah ekshibisionisme telah lama ada. Tercatat pertama kali oleh sejarawan Yunani, Herodotus, dalam bukunya berjudul History (The Pleasure's All Mine: A History of Perverse Sex, 2013).Kejadian tersebut tulis Fel GM dalam artikel bertajuk "Pamer Alat Kelamin, dari Zaman Kuno hingga Era Internet" lewat Kaltimkece terjadi di festival Mesir kuno.Memamerkan ketelanjangan saat itu sambil menyingkap pakaian di depan publik yang masih merupakan pawai kapal dari Festival Artamis di tepian sungai Nil yang berparade menuju kota tua bernama Bubastis. Festival Artamis sendiri adalah sebuah bentuk pemujaan para dewa pada abad kelima di Mesir.Belum lama kasus memamerkan ketelanjangan juga terjadi di Yogyakarta. Perempuan dengan nama panggilan Siskaeee menunjukkan alat kelamin dan payudara di kawasan Yogyakarta International Airport (YIA). Awalnya, video tersebut ditayangkan di OnlyFans, tetapi lalu viral di media sosial lainnya. Jadi, apa sebab seseorang menderita ekshibisionisme?Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Selasa, 7 Desember 2021:Belakangan kasus soal pamer ketelanjangan terjadi lagi. Kali ini dari seorang perempuan yang dikenal dengan nama panggilan Siskaeee (yang sering diketahui di jagat maya dengan tambahan nama 'e'-nya tiga ini).Ia menunjukkan alat kelamin dan payudara di kawasan Yogyakarta International Airport (YIA). Awalnya, video tersebut ditayangkan di OnlyFans, tetapi lalu viral di media sosial lainnya.Pantauan tim Medcom, kami juga menemukan beberapa postingan tindakan Siskaeee yang juga mirip dan berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Apakah ini bisa disebut dengan ekshibisionisme?Selengkapnya klik di sini Beberapa orang yang telah sembuh dari covid-19 diketahui masih mengalami beberapa gejala. Baik yang sudah ada sebelumnya, atau kondisi yang baru ada setelah sembuh dari covid-19.Salah satu kondisi yang juga kerap menjadi pertanyaan adalah, apakah kondisi setelah sembuh dari infeksi covid-19 dapat memicu penyakit rematik kronis. Terutama reumatik autoimun atau tidak?Selengkapnya klik di sini Hewan peliharaan memiliki manfaat yang bisa didapatkan bagi anak-anak. Merawat hewan peliharaan yang ramah untuk anak, mengajarkan tanggung jawab dan empati kepada mereka. Membuat anak merasa senang dan juga mengajarkan persahabatan kepada mereka.Biasanya pilihan orang tua memilih anjing atau kucing yang dijadikan hewan peliharaan yang ramah anak. Tetapi jika kamu menginginkan hewan peliharaan yang lain selain anjing atau kucing, berikut ini adalah beberapa pilihan hewan peliharaan yang ramah untuk anak-anak.Selengkapnya klik di sini