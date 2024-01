3 Berita Terpopuler Gaya: Sub PIN Polio Hingga Gatal di Area Kelamin

1. Anak 0 sampai 7 Tahun Jadi Sasaran Kemenkes Gelar Sub PIN Polio

(TIN)

Menyusul penemuan kasus lumpuh layu di Kabupaten Pamekasan dan Sampang, Jawa Timur; serta Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio atau Sub PIN Polio. Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio.Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, Pemerintah bersama Komite Imunisasi Nasional telah memberikan rekomendasi untuk segera merespons KLB, dengan memberikan imunisasi tambahan atau yang dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Polio (Sub PIN Polio). Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 13 Januari 2024 /:Penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah.Penyebaran virus polio dapat terjadi melalui kontak langsung dengan tinja penderita polio, atau melalui konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus polio. Virus ini juga dapat menyebar melalui percikan air liur ketika penderita batuk atau bersin, tetapi lebih jarang terjadi.Virus polio sangat mudah menyerang orang-orang yang belum mendapatkan vaksin polio, terlebih pada kondisi misalnya tinggal di daerah dengan sanitasi buruk atau akses air bersih yang terbatas, sedang hamil, memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena menderita AIDS dan lainnya.Selengkapnya klik di sini “Mencegah lebih baik daripada mengobati” tampaknya menjadi pepatah yang dapat menyampaikan nilai yang terkandung dalam produk asuransi. Pasalnya, asuransi menjadi salah satu pilihan bagi individu untuk mengantisipasi berbagai risiko di masa depan.Memang, asuransi tidak serta-merta dapat menghentikan potensi terjadinya risiko di masa depan. Kendati demikian, asuransi dapat mengurangi dampak kerugian finansial yang timbul dari risiko yang terjadi.Selengkapnya klik di sini Gatal pada area kelamin jangan dianggap enteng, karena berhubungan dengan masalah kesehatan. Hal itu dikatakan Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika Divisi Infeksi Menular Seksual KSM Dermatologi dan Venereologi FKUI Dr. dr. Wresti I, SpD.V.E., Subsp. Ven., M. Epid.Dalam webinar yang digelar oleh RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Wresti menyebut bahwa gatal pada area privat tersebut tidak bisa disepelekan, karena bisa jadi disebabkan oleh inflamasi, peradangan, hingga infeksi serius.Selengkapnya klik di sini