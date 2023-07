Merasa Tak Punya Waktu Olahraga? Coba Tips ala Coach Inge Anugrah Ini

(Menurut Inge Anugerah olahraga penting untuk kelangsungan hidup dan juga di masa tua mendatang. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Berangkat untuk bekerja di pagi hari, pulang di malam hari, lalu kapan berolahraganya? Nah, ini memang sering kali dialami oleh para pekerja. Sebaiknya, kapan berolahraga, ya?Tenang saja! Inge Anugrah, Functional Training Specialist dan Wellness Coach berbagi tips untuk berolahraga ala para pekerja yang memiliki waktu sempit. Inge menekankan bahwa bergerak aktif itu perlu.Inge sendiri adalah seseorang yang gemar berolahraga dan juga dikenal menerapkan pola hidup sehat . Menurutnya, olahraga penting untuk kelangsungan hidup dan juga di masa tua mendatang."Kalau aku goal olahraganya agar tetap sehat. Agar waktu sudah tua nanti masih bisa bergerak aktif, yang gak dibantu kursi roda. Jadi, kalau ada cucu nanti masih bisa main," kata Inge dalam wawancara eksklusif bersama Medcom, Rabu, 5 Juli 2023.Inge sendiri melihat para pekerja memang memiliki waktu sempit untuk berolahraga. Bahkan, tak jarang para pekerja hanya memiliki waktu olahraga sekali dalam satu minggu. Menurutnya pun tidak masalah."Mereka yang bekerja dari pagi itu sebenarnya kebanyakan punya waktu berolahraga hanya satu minggu sekali, and its okay dibandingkan zero (nol atau tidak sama sekali)," kata Inge.Namun, Inge pun menyarankan olahraga tetap dilakukan setiap hari. Para pekerja bisa 'mencolong' waktu untuk olahraga, meski itu hanya sebuah pemanasan. Inge sarankan memiliki waktu manajemen sendiri untuk bergerak aktif."Terus aku akan rekomen kayak kamu misal punya timer (waktu) sendiri. Misalkan satu jam sekali, ngelakuin stratching. Kerja pun harus stratching juga misal gerakin kepala, gerakin tangan, pokoknya harus commit untuk melakukan gerak tersebut," jelasnya.Menurutnya, bergerak disela-sela bekerja juga tidak masalah. Pun, ketika kita memiliki waktu untuk makan siang, bisa melakukan pemanasan atau stratching. Menurut Inge, ini baik untuk meningkatkan fokus kembali saat bekerja."Misalnya kalau lagi break makan siang, biasanya dikasih waktu 1 jam, kamu pergunakan 10 menit untuk stratching stratching. Karena pergerakan itu akan bisa membuat kamu tetap fokus setelah lunch break itu," paparnya.Tak perlu gerakan berlebihan, Inge menyarankan pemanasan yang sederhana saja. Misalkan seperti menggerakkan kepala, tangan, dan juga badan. Ini akan membantu untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja."Gerakan-gerakan simpel itu menambah efektivitas kamu dalam bekerja. Karena kamu harus jadi cheerleader atau pendorong bagi diri kamu sendiri in your life," pungkas Inge Anugerah.